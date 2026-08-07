Minnie Driver objavila snimku iz kreveta nakon prometne nesreće: 'Spasili su nas zračni jastuci'

Britanska glumica i pjevačica Minnie Driver (56), nominirana za Oscara, podijelila je s pratiteljima na Instagramu potresne detalje teške prometne nesreće koju je doživjela u Francuskoj. U emotivnoj objavi iz bolničkog kreveta otkrila je kako su ona i njezin prijatelj Ben preživjeli zahvaljujući sigurnosnoj opremi u automobilu, ali priznala da se još uvijek psihički oporavlja od svega što se dogodilo.

U videu snimljenom iz bolničkog kreveta, vidno potresena i s medicinskim ovratnikom oko vrata, 56-godišnja glumica opisala je nesreću koja se dogodila tijekom boravka u Francuskoj, gdje snima šestu sezonu Netflixove serije Emily u Parizu. Prema njezinim riječima, drugi automobil nije se zaustavio na raskrižju, zbog čega su se ona i prijatelj Ben bočno zabili u njega. Fotografije koje je objavila prikazuju potpuno uništen prednji dio njihova bijelog automobila s aktiviranim zračnim jastucima, ali i prizor nje i Bena kako, oboje s medicinskim ovratnicima, hodaju bolničkim hodnikom oslanjajući se jedno na drugo.

U opisu objave osvrnula se i na reakcije ljudi koji su se zatekli na mjestu nesreće. "Velika hvala vozaču kombija koji je stao i pomogao nam prije dolaska hitne pomoći. Poseban spomen automobilu koji je usporio, pogledao scenu i samo nastavio voziti bez zaustavljanja. Pretpostavljam da je to Tao svijeta, svjetlo i tama", napisala je.

Priznala je i da se još uvijek teško nosi s proživljenom traumom. "Mozak mi neprestano vrti trenutak sudara, što je jako teško, ali čini se da je to nužan dio procesa. I plakanje... osjećam da je dobro i da pomaže", poručila je te zahvalila obitelji, prijateljima i kolegama na velikoj podršci.