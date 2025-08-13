Miljenik žena kupio brutalnu vilu, cijena je paprena

Holivudski glumac Brad Pitt (60) kupio je luksuznu vilu u Hollywood Hillsu za 12 milijuna dolara, izvještavaju američki mediji. Kuću je kupio od gitarista grupe The Killers, Davea Keuninga i njegove supruge Emilie, poznate dizajnerice interijera, a nalazi se u prestižnom naselju Outpost Estates.

Vila koju je kupio slavni holivudski glumac ima 780 četvornih metara i sastoji se od šest spavaćih soba. S terase se pruža spektakularan pogled na Los Angeles i Tihi ocean, dok unutrašnjost odlikuju prostrani hodnici s drvenim gredama i velikim prozorima, a lukovi povezuju glavne prostorije. Dnevni boravak ima francuska vrata koja vode van, a strop je ukrašen metalnim panelima s motivom suncokreta. U blizini se nalazi ured s ugrađenim ormarima i lusterima. Zavirite u galeriju i pogledajte kako izgleda vila koju je nedavno kupio Brad Pitt.