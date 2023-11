Na ročištu na Višem sudu u Beogradu u četvrtak, odvijalo se suđenje Miroslavu Miki Aleksiću (71), voditelju glumačke škole, kojeg je glumica Milena Radulović (28) optužila za silovanje. Milena je u emisiji 'Uranak' otvoreno progovorila o ovom teškom periodu kroz koji trenutačno prolazi i iskreno se nada da će uskoro završiti.

"Ova je priča koja toliko drugo traje, koja je bez kraja za mene. Iako sam nekoliko puta mislila da neću morati dalje, uvijek se pokazalo da dalje postoji i da nikad kraja. Nadam se da poslije ova tri ročišta i svega što se dogodilo u ova tri mjeseca, intenzivne ove priče i našeg susreta i tih njegovih pitanja jučer, da će biti kraj", ispričala je.

Radulović je odgovarala na pitanja koja joj je postavljao optuženi Aleksić, a tada, kako kaže, nije osjećala strah.

"Ja se danas ničega ne plašim. Od jučer, kada mi je on postavio pitanja tako agresivno i sve vrijeme je vikao, što je cijela sudnica vidjela i čula. Kada mi se poslije toliko godina obratio tim tonom koji pamtim iz djetinjstva. Upravo tim tonom o kojem govorim sve vrijeme i govorila sam na sudu. Tonom kojim je, kada smo bili mali, ulijevao strahopoštovanje, strah, vrhunski autoritet, ton kojeg smo se mi kao mali plašili i baš smo se nadali da će to što prije proći, on je mene tim tonom ispitivao i nisam imala strah. Osjetila sam se kao da sam na satu, kada sam bila mala, ali me nije uzdrmao i povrijedio", priznala je.

Milena smatra kako je Aleksićeva supruga Biljana najbolja profesorica na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, no isto tako, tvrdi da je i ona sudionica ovog nasilja.

"Složila sam se, ali sam istaknula da je ona njegov sudionik, na što je skočio odvjetnik koji me pitao kako ona može biti sudionik. Ja sam to obrazložila. Nevažno je pitanje je li njegova žena znala. Ona danas, kao jedna vrhunski inteligentna žena, ima pristup toj optužnici, mi smo u javnoj optužnici. Ona zna da su tih 16 prijava djeca, žene, koje je ona odgajala. Nismo mi neke žene koje su skočile na njenog muža, mi smo te djevojčice koje su tamo rasle, koje su oni odgajali, koje su gledali kako imamo sedam, pa devet, pa dvanaest, pa osamnaest. Ona je odlučila, ne osuđujem je, da stane i da kaže da smo lagale, a jako dobro zna da nismo. Šesnaest prijava od djece koju si odgajala", obrazložila je.

Milena za Biljanu ima samo riječi hvale. Smatra je vrlo pametnom ženom te tvrdi da je svjesna svega. Ona mu je, kako kaže, također bila učenica i zna da je sve ovo istina.

"Ona je sudionik u laži koju on i dalje pokušava plasirati. Želi održati realnost koju je nama plasirao u toj školi, a to je realnost apsolutne moći, manipulacije i agresije. To upravo dokazuje način na koji je on meni postavljao pitanja i što je cijela sudnica vidjela", dodala je.

Milena vjeruje u 'bolje sutra' te želi svu ovu muku privesti kraju.

"Možda će zvučati čudno, ali ja prema njemu nemam nikakvu emociju. Ja se samo borim da moj život krene dalje. Ovo što gledate ove tri godine, meni to traje 11 ili 12 godina. Zaista je potpuno nevažna osuda, kazna, kako će on završiti. Ja samo želim da ja završim. Hoću da imam dane u kojima on nije tema. Hoću svoj život i za njega se borim sve vrijeme", zaključila je Milena.

