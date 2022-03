Mia Dimšić (29) predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu nakon što je odnijela pobjedu na Dori u Opatiji s pjesmom "Guilty pleasure". Mijina konkurencija bit će srpska predstavnica Konstrakta (43) koja je na Beoviziji pobijedila s pjesmom "In corpore sano".

'Izgleda da tu ima jako puno posla'

Odmah nakon pobjede na Dori Miju su dočekale optužbe da je kopirala i plagirala američku kantautoricu Taylor Swift. "Ljudi često govore da je nešto plagijat. A da bi nešto bilo plagijat mora imati bilo koji dio melodije ili akorada ili teksta zajedničkog. Ovdje to, matematički, nije slučaj i to je vrlo lako usporediti i svaki glazbenik bi znao da to nije", kazala je Mia Dimšić za RTL Danas i dodala da se slaže da je atmosfera i da su joj albumi Taylor Swift bili inspiracija.

"Većina toga na što sam ovih dana fokusirana je Eurosong. Izgleda da tu ima jako puno posla, što sam naravno i očekivala i priželjkivala tako da se ne žalim, ali trenutačno su mi svi vidici usmjereni na svibnju. Nakon toga ćemo vidjeti koju sljedeću pjesmu ćemo objaviti i što bi bilo najbolje", priznala je Mia za RTL.

29- godišnja pjevačica osvrnula se i na svoju konkurenciju, predstavnicu Srbije, na Eurosongu: "Svakako mi se sviđa originalnost, baš poštujem autentičnost, veselim se upoznati je. Mislim da je Srbija izabrala nešto jako neočekivano, jako zanimljivo i sada, naravno, nitko ne zna kako će to proći. Vidjet ćemo sve u petom mjesecu", zaključila je.

Naša predstavnica na Eurosongu priznala je da su joj se mnoge glazbenice javile te joj dale zanimljive savjete, među njima su bile Albina Grčić, Domenica, Ivana Husar Mlinac te Emilija Kokić.

"Najupečatljiviji savjet dala mi je Emilija Kokić budući da je ona jedina pobjednica iz Hrvatske na Eurosongu. Rekla mi je kako je sve to jako stresno, ali da je najbitnije pronaći način da uživaš. To je savjet, kada bi podvukli sve što mi je ikada rekao, sve bi se svelo na tu jednu stvar, koju i ja sama sebi želim. Samo da nekako pokušam maknuti sve te pritiske sa strane i pokušam u tome baš uživati", rekla je Mia.