SEKSI OBLINA NIKAD DOSTA / Kanye ne može odlučiti koja mu je zgodnija: Što je to zajedničko Jeleni Karleuši i Kim Kardashian?

Reper Kanye West (44) zapratio je Jelenu Karleušu (41) na Instagramu, a ona mu je uzvratila praćenje. Srpska pjevačica je već jednom privukla pažnju bivšeg supruga Kim Kardashian (40). Naime, mediji su prošili glasine da Kim "kopira" srpsku pjevačicu, što je izazvalo komentare s obje strane. "Ovotjedna ženska simpatija je srpska pop-zvijezda Jelena Karleuša! Prvi put sam čula za nju kada su ljudi usporedili neke od naših izgleda - neki su govorili da sam je kopirala. Naravno, odmah sam morala to vidjeti. Stvarno je sjajna! Neki od njezinih stajlinga zaista izgledaju kao moji - volim njezin hrabar stilski izričaj! Obje smo totalno glamurozne! Čini mi se da je moćna žena koja puno radi i to mi se sviđa! Poštujem je", napisala je jednom prilikom Kim o Jeleni u na svom blogu. Dok je Karleuša na glasine odgovorila da je počašćena. U galeriji pogledajte što to ova srpska ljepotica i bivša žena Kanye Westa imaju zajedničko, osim seksi oblina...