DIVE SU ZABLJESNULE / Konkurencija je žestoka: Mia Dimšić, Albina, Vanna, Emilija Kokić... Ne znamo koja je sinoć više blistala

Sinoć je održana dodjela nagrade TOP.HR Music Awards koju organiziraju Hrvatska diskografska kuća i RTL. Najslušanija pjesma u prošloj godini je Gibonnijeva "Kiša", grupa godine je Silente, najbolji pjevač je Matija Cverk, a pjevačica Albina koja je i novo lice godine. To je samo mali dio dobitnika ovogodišnje nagrade TOP.HR koja se opet vratila među publiku. Pritom je nagrada posvećena divama koje su obilježile domaću scenu kroz protekle godine i desetljeća. "Imali smo jednu prekrasnu večer koja je podrška hrvatskoj glazbi i jedan pokušaj i nastojanje da se ona proširi u okviru koji se malo zatvorio, da bude malo dinamičnija i propulzivnija u regiji, ako ne i šire. Ovakve večeri, zahvaljujući organizaciji Hrvatske diskografske udruge i RTL-a, jako su dobrodošle", rekao je Tonči Huljić za RTL. "Znam da u Hrvatskoj ovoga trenutka ima mnogo nagrada, ali drago mi ih je dobivati. Dobivam ih 40 godina koliko se bavim ovim poslom, i nadam se da ću se do kraja života baviti glazbom. Ovakve stvari potrebne su nam radi mladih ljudi koji trebaju napraviti svoje prve korake", zaključio je Huljić. U fotogaleriji pogledajte kako je izgledao spektakl dodjele i kako su se za tu priliku skockale domaće mlade i one nešto iskusnije dive.