Meri Goldašić pokazala finalni izgled svoje kuhinje: 'Ima dušu'

Popularna influencerica Meri Goldašić (31) već neko vrijeme renovira svoj dom, a sad se pohvalila i rezultatima renovacije kuhinje. Sa svojim pratiteljima mjesecima je dijelila cjelokupni proces radova pa nije propustila priliku pokazati ni svoju kuhinju iz snova u svoj njezinoj raskoši.

"Ovo je moja kuhinja iz snova i ne mogu vam opisati koliko sam sretna. Jure i ja volimo kuhati, a od montaže do ove objave, nije prošlo jedno kuhanje, a da netko od nas nije sjedio prekoputa i pravio društvo ovom koji kuha. Stvarno ima dušu i baš smo zahvalni. No to ne umanjuje činjenicu da moramo stavit pritisak na Juru da dovrši i svoj dio posla", napisala je uz objavu na Instagramu.

Njezini prijatelji, a i pratitelji kojih ima skoro 150 tisuća, oduševili su se viđenim pa su joj ispod objave dijelili komplimente šakom i kapom.

"Predivno je, a prostor savršeno iskorišten", "Wow. Dođe mi da srušim svoju kuhinju i iskopiram sve iz tvoje", "Brutalna je", samo su neki od komentara kojih je trenutno čak 160.

Inače, kuća lijepe influencerice rodom iz Dalmacije ipak se ne nalazi u Dalmaciji, nego u malom mjestu pokraj Karlovca gdje uživa sa suprugom Jurom.

