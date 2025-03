Meri Goldašić nam otkrila: 'Ne izlazim iz kuće bez gaća!'

Najveća nacionalna modna manifestacija, BIPA Fashion.hr, službeno je započela i okupila brojna poznata lica. Među njima je zablistala i popularna influencerica Meri Goldašić, koja posljednjih mjeseci oduševljava svojim modnim izdanjima. Ni ovaj put nije razočarala – u upečatljivom plavom odijelu privukla je sve poglede, a mi smo poželjeli doznati što stoji iza tog odvažnog stajlinga i kako uspijeva održavati besprijekoran izgled.

"Odijelo je MATEYANEIRA, cipele su nove Balenciaga. Jučer sam ih kupila na popustu od 50% u concept storeu. Dvije godine sam ih željela, ali nisam htjela dati toliko novca za njih. A YSL torbicu uopće nisam planirala nositi, ostala je u autu pa sam je na kraju ipak uzela – i ispalo je okej", otkrila nam je.

Što se tiče općenitog sređivanja i izgleda, tuđa estetika joj i nije toliko važna, ali od sebe ima malo drukčija očekivanja.

"Primijetit ću ako je netko lijep, a najčešće ću primijetit ako je netko lijep i uz to ima karizmu. Što se tiče mene same, prihvaćam sebe takvu kakva jesam, ali u svemu u životu se uvijek trudim biti što bolja pa tako se to odražava i na fizički izgled", objasnila je.

Kad smo je upitali bez kojeg odjevnog predmeta ne ide nigdje, kroz smijeh je odgovorila: "Bez gaća!", a što se tiče trendova kojima se uporno opirala pa ipak posustala, tu se istaknuo jedan u kojem se velik broj žena može pronaći - balerinke.

"Prošle ili pretprošle godine sam bacala balerinke po kući i vrištala i snimala TikTok video u kojem sam govorila 'ne, ne opet', a sad ove godine imam tri para balerinki i jedva čekam proljeće. Užas!", priznala je.

Osim modi, veliku pažnju pridaje i beauty rutini, a posebice večernjoj njezi.

"Preko dana mi se koža dosta masti, pa se do navečer skupi puno toga što moram temeljito očistiti. Smatram da dok spavam nema toliko stresa za kožu, pa bih prije izbacila jutarnju nego večernju rutinu, ako bih morala birati", rekla je i pritom preporučila nekoliko brendova koji su joj jako pomogli s masnom kožom: "Mojoj masnoj koži odgovara samo kozmetika bez ulja, a nažalost, to je uglavnom ona skuplja. Među pristupačnijima preporučujem Vichy 89 kremu i kolagen za anti-age njegu. Trenutno mi je favorit brend Zein Obagi. Skup je, ali se isplati – razlika je očita, pogotovo u tome što mi ne začepljuje pore i zaglađuje područje oko očiju".

