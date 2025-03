Ovo nije Pariz ni Venecija: Influencerica otkriva tajni raj za nezaboravan spoj

Sandra Petrač, poznata na Instagramu pod imenom "Take You To", već godinama inspirira svoje pratitelje autentičnim putopisnim sadržajem. Nedavno je posjetila Salzburg, austrijski grad s neodoljivom kombinacijom povijesti, kulture i šarma. U ovom razgovoru otkriva što ju je najviše oduševilo, koje lokacije ne smijete propustiti te dijeli savjete kako maksimalno uživati u putovanju.

Je li ovo bio tvoj prvi odlazak u Salzburg?

Već sam istraživala prekrasnu regiju Salzkammergut, ali ovo je bio moj prvi posjet samom Salzburgu. Prije sam mislila da je nekoliko sati dovoljno za ovaj grad, no ovo putovanje me uvjerilo u suprotno. Kroz četiri dana uspjela sam doživjeti mnogo više nego što sam očekivala – od povijesnih znamenitosti do skrivenih kutaka grada koji su me potpuno osvojili.

Koji je bio prvi dojam kad si stigla u grad?

Prvi dojam? Salzburg me odmah oduševio – grad je nevjerojatno sređen, a arhitektura u starom centru jednostavno predivna. Šetnja uz rijeku Salzach bila je opuštauća, s pogledom na grad i utvrdu koja se izdiže iznad svega.

Koje su lokacije u Salzburgu ostavile najveći dojam na tebe?

Salzburg zovu "sjeverni Rim" zbog njegove povijesti tako da svatko može pronaći nešto za sebe. Mozartova kuća je bila odlična, nije samo muzej nego stvarno doživljaj njegova života. I radionica izrade štrudla – tko može odoljeti? Zanimljivo je i koliko grad održava sjećanja na film Moje pjesme, moji snovi – glazbena tura kroz grad bila je pun pogodak. No, od svih lokacija, najviše me oduševio dvorac Leopoldskron – nevjerojatan je, a palača Mirabel i njezini vrtovi su jednostavno savršeni za opuštanje i šetnje.

Kako organizirate svoje vrijeme na putovanju – imaš li neki ritual kada putuješ?

Kada putujem sama, obično napravim listu lokacija koje želim posjetiti i ravnam se prema tome, ali uvijek ostavim malo slobodnog vremena za "lutanje" po ulicama. Volim šetati i promatrati lokalni život, usput pronaći skrivena mjesta koja nisu na turističkim kartama. To je moj ritual – malo planiranja, puno spontanosti!

Salzburg je poznat po glazbenoj i kulturnoj sceni. Jesi li posjetila nešto vezano uz Mozarta ili filmske lokacije Moje pjesme, moji snovi?

Da, svakako! Prvi dan smo bili na "Date with Mozart", kratkom ali posebnom 45-minutnom koncertu klasične glazbe u Residenz zu Salzburg. Čak i ako niste obožavatelj klasične glazbe, ovo je stvarno nešto što bih preporučila. Također, bila sam na panoramskoj vožnji autobusom Sound of Music, koja je obilazak kroz lokacije snimanja kultnog filma koji ove godine slavi 60 godina. Na turi se pjeva, a voditelj je bio super simpatičan i duhovit, tako da je bilo puno smijeha. Ove dvije aktivnosti bile su savršen način da doživim i Mozartovu baštinu i filmske lokacije koje su zauvijek povezane s Salzburgom.

Gdje si pronašla najbolju hranu i jesi li probala neki lokalni specijalitet koji bi preporučila?

Prošli smo kroz razne restorane – od modernih s nevjerojatnim pogledom na grad s vrha nebodera, do onih tradicionalnih poput pivnica. Sternbrau te PitterKeller & Pitter Garten sodličan izbor za pravi autentični doživljaj i lokalne specialitete, a u slastičarnici Fürst možete probati originalne plave Mozart kugle. Ako želite uživati u pogledu, restoran iznad Muzeja moderne nudi vrhunski pogled, a tu sam kušala salzburške noklice. Ne zaboravite probati kaiserschmarrn, salzburger nockerl, te štrudlu od jabuka. A definitivno bih preporučila i Salzburger Käsespätzle – kremasti specijalitet od sira!

Kako je Salzburg izgledao kroz tvoju kameru – ima li neka lokacija koja je posebno fotogenična?

Znam da se ponavljam, ali dvorac Leopoldskron stvarno zaslužuje spomenuti više puta. Smješten uz jezero, okružen prirodom i s nevjerojatnim pogledom na planine, jednostavno je predivan. Dvorane su nevjerojatno uređene – od knjižnice do "azijske sobe", svaki kutak dvorca je savršen za fotografije. Ono što me iznenadilo je i činjenica da je ovdje Karl Lagerfeld održao reviju za Chanel, što samo potvrđuje koliko je mjesto luksuzno i prepoznatljivo. Dvorac je i poznat po tome što je poslužio kao inspiracija za vilu obitelji von Trapp u Sound of Music, a također je mjesto na kojem je Max Reinhardt obnovio prostor i započeo Salzburški festival. Najbolje od svega? Ovdje možete i prespavati, a cijene su skroz pristupačne.

Imaš li savjete za one koji planiraju put u Salzburg, a žele izbjeći turističke gužve?

Ako planirate posjetiti Salzburg i želite izbjeći velike gužve, preporučujem da izbjegavate razdoblje od kraja srpnja do kraja kolovoza, kada se održava poznati Salzburški festival. Ovaj festival privlači mnoge posjetitelje, što rezultira većim gužvama i višim cijenama. Umjesto toga, razmislite o posjeti Salzburgu sada, proljeće je idealno ili jesen, primjerice u rujnu ili listopadu. Tada su gužve manje, a vrijeme je još uvijek ugodno za istraživanje grada.

Koji ti je bio najdraži trenutak na putovanju?

Moram priznati da me panoramska vožnja autobusom i tura "Moje pjesme, moji snovi" stvarno oduševila. Obišli smo kultne lokacije iz filma, a simpatičan voditelj nam je cijelo vrijeme pričao anegdote i dogodovštine sa snimanja, što je sve učinilo još zabavnijim. Pjevali smo zajedno, a atmosfera je bila opuštajuća i vesela – baš kao u filmu! Ako volite "Sound of Music", ovo je stvarno iskustvo koje ne smijete propustiti. Preporučujem svakako, bilo je puno smijeha i zabave!

Postoji li neko posebno mjesto u Salzburgu koje bi preporučila za nezaboravan spoj?

Za nezaboravan spoj u Salzburgu, preporučujem šetnju uz rijeku Salzach, gdje ćete uživati u mirnoj atmosferi i predivnim pogledima na grad. Zatim, šetnjom kroz stari grad, proći ćete kroz uličice prepune povijesti i šarma, a na kraju dana, završite na vrhu Muzeja moderne, gdje možete uživati u panoramskom pogledu na grad dok kušate salzburške noklice.

Što još obići kada smo u toj regiji?

Kada ste u Salzburgu, definitivno ne smijete propustiti cijelu regiju Salzkammergut, koja je prava oaza prirode. To je područje s čak 76 jezera, idealno za aktivni odmor, ali i za potpuni opuštanje. Među najpoznatijim jezerima su Wolfgangsee, Hallstätter See i Fuschlsee, svaki s posebnim šarmom i nevjerojatnim pogledima. Bilo da uživate u planinarenju, biciklizmu ili jednostavnom opuštanju uz jezero, regija Salzkammergut nudi savršenu ravnotežu između prirode i aktivnosti. Ako želite više informacija o ovoj regiji, na mom profilu možete pronaći detaljan vodič s prijedlozima za sve vrste putnika.

