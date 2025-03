DRUGAČIJA I SVOJA / Od Disneyjeve do OnlyFans zvijezde: Evo kako danas izgleda Bella Thorne

Zanimljivo je to što Bella na stranici nije objavila ni jednu fotografiju 18+ sadržaja.

Bella Thorne je američka glumica, pjevačica i influencerica, a proslavila se svojom ulogom Cece Jones u Disneyjevoj seriji Shake It Up.

Bella Thorne (27) američka je glumica, pjevačica i model, a najviše se proslavila ulogom CeCe Jones u Disneyjevoj seriji Shake It Up, nakon čega je nastavila karijeru u filmovima poput The DUFF, Midnight Sun i Infamous. Osim toga, aktivno se bavi poduzetništvom: lansirala je vlastite brendove, uključujući liniju kozmetike i sadržaj za odrasle na platformi OnlyFans, gdje je srušila rekorde zarade u prvih 24 sata. Zanimljivo je da Thorne na OnlyFansu nije objavila nijednu golu fotografiju. Korisnici su se pretplatili na njen profil jer su bili uvjereni da će biti 18+ sadržaja, ali Bella je rekla kako je stranicu otvorila zbog istraživanja te kako bi saznala njene prednosti i mane. Njen profil na OnlyFansu više nije aktivan.