Pakao na Zemlji zbilja postoji: Žute je boje i ubija sirotinju za nekoliko novčića

Ijen je jedno od rijetkih mjesta na svijetu gdje se sumpor još uvijek vadi ručno. Putovanje rudara počinje oko ponoći, kada sjedaju na svoje motore ili bicikle kako bi se odvezli do vulkana, odnosno do podnožja kratera. Odatle, do vrha ima oko 2800 metara pješačenja. Zatim se spuštaju u krater, izbjegavajući mnoštvo labavog i nazubljenog kamenja. Ali, to je tek početak.