Trenutak u kojem su se svi u Realu hvatali za glavu! Modrić očitao bukvicu Mbappéu: 'Nećeš, Kyliane!'

Mbappé napada i probija naše linije, srećom nije to uspio napraviti mnogo puta.

A samo nekoliko minuta prije toga, Francuz je došao do Stanišića i okrivio ga za simuliranje koje nije postojalo...

Prije same utakmice, Mbappé je govorio hvalospjeve o Luki, a naša legenda mu je uzvratila nakon utakmice.

Hrvatska je na Poljudu odigrala fantastičnu utakmicu i s 2:0 svladala Francusku u prvom susretu četvrtfinala Lige nacija.

Već u petoj minuti Vatreni su imali priliku za vodstvo s bijele točke, ali Mike Maignan pročitao je Andreja Kramarića i sjajnom obranom spriječio rani pogodak. No, umjesto da ih to obeshrabri, Hrvati su još odlučnije krenuli prema golu. Do poluvremena su dva puta matirali Francuze – prvo je zabio Ante Budimir, a zatim je Ivan Perišić povisio na 2:0.

Kako je vrijeme odmicalo, rasla je nervoza među gostima. Počeli su nizati prekršaje, a frustracija je kulminirala pred sam kraj susreta kad je Kylian Mbappé pokušao iznuditi kazneni udarac. Sjurio se u kazneni prostor i pao nakon duela s Lukom Modrićem, no sudac nije nasjeo – kapetan Hrvatske mu je čisto izbio loptu.

To se Modriću nimalo nije svidjelo pa je odmah uputio oštre riječi francuskoj zvijezdi. Mbappé se na kraju samo nasmijao, svjestan da mu je legenda madridskog Reala upravo održala lekciju.

