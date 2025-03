Ovo su najpopularnije nudističke plaže na svijetu: Teško im je odoljeti

8. Praia do Abricó, Brazil (63/100): Ova nudistička plaža smještena je u Grumari, dijelu naselja Barra da Tijuca na zapadnom dijelu grada Rio de Janeiro u Brazilu. Trenutno je to jedina plaža u gradu koja dopušta prakticiranje naturizma. Mještani su ovu plažu koristili za naturizam još od 1940-ih. Plaža se nalazi nasuprot malih otoka. Okružena je stijenama koje se nalazi u nekim dijelovima ulaza u more, no s obzirom na dužinu plaže od 1,5 kilometara, obično ima dovoljno prostora da se nađe dobro mjesto za sunčanje.