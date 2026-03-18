FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAPOKON JE POZNATO /

Meri Goldašić odgovorila na goruće pitanje: 'Nisam mislila da će vas toliko skužiti'

Meri Goldašić odgovorila na goruće pitanje: 'Nisam mislila da će vas toliko skužiti'
×
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Meri je i ranije pokazala da nema problema s iskrenošću, pa je nedavno odgovarajući na pitanja pratitelja progovorila o predrasudama i negativnim komentarima s kojima se svakodnevno susreće

18.3.2026.
10:56
Irena Grgić
Marko Lukunic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska influencerica Meri Goldašić posljednjih je dana nakratko nestala s društvenih mreža, što su njezini pratitelji brzo primijetili i počeli se pitati što se događa. No, Meri je ubrzo razjasnila situaciju i umirila obožavatelje.

Putem Instagrama otkrila je kako nema razloga za brigu te da je sve u najboljem redu.

Foto: Instagram

“Vidim vaše poruke i hvala što brinete, nisam mislila da će vas toliko skužiti da sam malo offline, ali sve je ODLIČNO! Radila sam na nečemu jako velikom pa mi je fokus bio samo na tome. Jedva čekam da vidite”, poručila je, i dodatno zagolicala maštu svojih pratitelja.

Iako nije otkrila o kakvom je projektu riječ, jasno je da influencerica priprema nešto značajno.

Otvoreno o negativnim komentarima

Meri je i ranije pokazala da nema problema s iskrenošću, pa je nedavno odgovarajući na pitanja pratitelja progovorila o predrasudama i negativnim komentarima s kojima se svakodnevno susreće.

“Svjesna sam gdje živimo i da je to dio mog posla… ali i svake žene koja odluči biti iskrena sama prema sebi”, poručila je, dodajući kako je ne zanimaju mišljenja “frustriranih ljudi” koji joj upućuju kritike.

Istaknula je i da takve poruke dobiva na dnevnoj bazi, ali da je upravo to dodatno motivira da nastavi dalje.

Iza nje i velika životna promjena

Podsjetimo, Meri je prošle godine potvrdila da se razvodi od supruga Jurice, naglasivši kako je riječ o odluci do koje su došli postupno i nakon mnogo razgovora.

Unatoč privatnim izazovima, influencerica očito ne staje, naprotiv, čini se da je fokusiranija nego ikad, a njezina nova objava sugerira da bi njezin sljedeći potez mogao itekako iznenaditi javnost.

 

 

Meri GoldašićDruštvene Mreže
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike