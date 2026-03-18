Meri Goldašić odgovorila na goruće pitanje: 'Nisam mislila da će vas toliko skužiti'

Hrvatska influencerica Meri Goldašić posljednjih je dana nakratko nestala s društvenih mreža, što su njezini pratitelji brzo primijetili i počeli se pitati što se događa. No, Meri je ubrzo razjasnila situaciju i umirila obožavatelje.

Putem Instagrama otkrila je kako nema razloga za brigu te da je sve u najboljem redu.

Foto: Instagram

“Vidim vaše poruke i hvala što brinete, nisam mislila da će vas toliko skužiti da sam malo offline, ali sve je ODLIČNO! Radila sam na nečemu jako velikom pa mi je fokus bio samo na tome. Jedva čekam da vidite”, poručila je, i dodatno zagolicala maštu svojih pratitelja.

Iako nije otkrila o kakvom je projektu riječ, jasno je da influencerica priprema nešto značajno.

Otvoreno o negativnim komentarima

Meri je i ranije pokazala da nema problema s iskrenošću, pa je nedavno odgovarajući na pitanja pratitelja progovorila o predrasudama i negativnim komentarima s kojima se svakodnevno susreće.

“Svjesna sam gdje živimo i da je to dio mog posla… ali i svake žene koja odluči biti iskrena sama prema sebi”, poručila je, dodajući kako je ne zanimaju mišljenja “frustriranih ljudi” koji joj upućuju kritike.

Istaknula je i da takve poruke dobiva na dnevnoj bazi, ali da je upravo to dodatno motivira da nastavi dalje.

Iza nje i velika životna promjena

Podsjetimo, Meri je prošle godine potvrdila da se razvodi od supruga Jurice, naglasivši kako je riječ o odluci do koje su došli postupno i nakon mnogo razgovora.

Unatoč privatnim izazovima, influencerica očito ne staje, naprotiv, čini se da je fokusiranija nego ikad, a njezina nova objava sugerira da bi njezin sljedeći potez mogao itekako iznenaditi javnost.

