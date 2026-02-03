Bivšu suprugu Harisa Džinovića izbacili iz luskuznog butika: Nakon drame napravila neočekivano

Bivša supruga Harisa Džinovića (74), modna dizajnerica Melina Galić (45) posljednjih tjedana ne silazi s naslovnica, iako se iz Srbije preselila u Monte Carlo. Nedavno je prvi put snimljena u javnosti s bogatim 70-godišnjim zaručnikom na Tjednu mode, no ubrzo nakon toga dospjela je u središte skandala u luksuznom butiku Hermès.

Naime, zbog posebnih pravila i kvota za kupnju određenih modela torbica, Melini je objašnjeno da trenutačno ne može kupiti novu Birkin torbu jer je već premašila dopuštenu kvotu za 2025. godinu. To ju je, tvrde izvori, iznimno razljutilo.

Foto: Antonio Ahel/pixsell

"Melina je odmah promijenila raspoloženje i počela vikati. Bila je toliko glasna da je uznemirila ostale kupce u butiku", rekao je izvor za Kurir i dodao da je prodavače pitala znaju li tko je ona i koliko je novca ostavila u njihovim trgovinama. Sve je trajalo petnaestak minuta, a kada je shvatila da ne može dobiti torbu, bijesno je napustila privatnu sobu za sastanke.

Navodno se ubrzo vratila sa zaručnikom, koji joj je ispunio želju i kupio torbicu vrijednu “samo” 10.000 eura. No, skandal je, čini se, imao posljedice. Prema izvorima bliskima Melini, više ne živi u stanu u središtu Monte Carla koji je dobila kao poklon za zaruke, već se privremeno preselila u luksuzni hotel nedaleko od Monaka.

Foto: Antonio Ahel/pixsell

Otišla iz Monte Carla

"Jako je teško podnijela što se u Monte Carlu pročulo za skandal u Hermèsovu butiku. Danima je to bila glavna tema tračeva među bogatim damama, neke su ju čak počele i izbjegavati. Trebalo joj je puno vremena da se uklopi u to visoko društvo, a sada joj je status ozbiljno ugrožen. Zato se privremeno preselila u Cap d’Ail, mjesto tik uz Monako, poznato po prestižnoj lokaciji, vilama i prekrasnim plažama", otkriva izvor.

No, tu nije bio kraj njezinim nevoljama. Melinu je zadesio i kvar na luksuznom Bentleju.

"Melina vozi Bentley, to svi već znaju. Prije nekoliko dana pokvarila joj se klima u automobilu. Kad je došla po vozilo iz servisa, shvatila je da nema novca na kartici jer je sve potrošila, a nije imala ni dovoljno gotovine. U panici je odmah nazvala zaručnika da dođe i plati popravak. Iako joj je rekao da će doći kasnije, inzistirala je da dođe odmah jer nije htjela otići bez automobila", zaključio je izvor.

