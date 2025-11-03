Marko Vuletić se oglasio o vezi s muškarcem: 'Nismo ušli u ovo u nekom strahu'

Jedan od najpoznatijih hrvatskih influencera, Marko Vuletić (25), ponovno je privukao veliku pozornost na društvenim mrežama nakon što je objavio seriju fotografija s misterioznim muškarcem uz opis: “Ugovor na neodređeno.” Objave su izazvale pravu lavinu reakcija, a sada se Marko oglasio i zahvalio svima na čestitkama i toplim riječima.

"Osim što sada definitivno znate sve o mom životu, moram vam se zahvaliti na lijepim porukama. Iskreno, ni ja ni on nismo ušli u ovo u nekom strahu zato što ja znam da imam jako lijepu zajednicu ljudi. Ljudi koji mene prate su generalno užasno razumni i dobri, i hvala vam na tome", rekao je Vuletić na Instagram storyju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'U redu je slijediti svoje snove'

Naglasio je kako i dalje smatra da njegov privatni život ne mora biti u prvom planu, ali mu je drago što s publikom može podijeliti svoju sreću.

"Još uvijek stojim iza toga da ako pratite mene, ne morate znati moj ljubavni život, ali ga možete povremeno vidjeti. Mislim da je lijepo da znate da živim miran, skladan život i da sam jako sretan. I to je na kraju dana najbitnije", poručio je, otkrivši pritom da njegov partner, kojeg je nazvao Bogi, trenutačno ima slomljenu ključnu kost.

"Lijepo je da živite vlastiti život. Nema osobe koja vam može reći da živite drugačije, ako to ne želite. U redu je slijediti svoje snove, biti hrabar i grabiti za sebe, jer nitko drugi neće živjeti vaš život umjesto vas", zaključio je Marko.

POGLEDAJTE VIDEO: Od idućeg tjedna stižu niže temperature: Evo gdje će pasti i kiša