Marko Vuletić iznenadio romantičnim fotkama s misterioznim muškarcem: 'Rekao si da?!'

Marko Vuletić iznenadio romantičnim fotkama s misterioznim muškarcem: 'Rekao si da?!'
Foto: Josip Regovic/pixsell

Njegova objava pokrenula lavinu reakcija

1.11.2025.
14:36
Hot.hr
Josip Regovic/pixsell
Jedan od najpoznatijih hrvatskih influencera Marko Vuletić (25) izazvao je pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama nakon što je objavio seriju fotografija s misterioznim muškarcem uz opis: “Ugovor na neodređeno.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marko Vuletić (@marko_vuletic)

Objava je u kratkom roku prikupila više od 50 tisuća lajkova i stotine komentara, a mnogi pratitelji pitali su se - je li Marko možda rekao sudbonosno “da”?

Reakcije poznatih i obožavatelja

Foto: pixsell

Čestitke su se odmah počele nizati. Među prvima su mu se javile Korana Gvozdić, Domenica Žuvela, Ella Dvornik i Nika Turković, a komentari su bili prepuni emocija.

“Moj najdraži par je online!”, “Ovo mi je popravilo dan!”, “Ako sam dobro shvatila – vi ste se oženili?”, samo su neki od oduševljenih komentara ispod objave.

Novi životni korak

Također, Vuletić, kojeg na Instagramu prati više od 290 tisuća ljudi, nedavno je otkrio i da je kupio stan od 70 kvadrata u Zagrebu.

“Volim zgrade iz 70-ih, sve je mirno i povoljno. Kvadrat me izašao 2785 eura, a zgrada nije oštećena u potresu”, rekao je Marko.

Stan je platio 195.000 eura, a renovacija ga je, kako kaže, stajala dodatnih 40.000 eura.

Marko VuletićInfluencer
