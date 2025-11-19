Marko Vuletić otkrio tko je muškarac koji mu je osvojio srce: 'Živimo zajedno već godinu dana'

Influencer i YouTuber Marko Vuletić (25) iznenadio je svoje obožavatelje iskrenim videom u kojem je po prvi put konkretnije predstavio svog partnera i progovorio o njihovom odnosu.

U videu se prvi put pojavio Bogoljub, poznatiji kao Bogi, koji je otkrio detalje o svom životu i vezi s Markom: „Pozdrav svima, ja sam Bogoljub. Imam 38 godina. Dolazim iz Kruševca, iz Srbije. Već godinu dana živim s Markom u Zagrebu“, rekao je.

Marko je pohvalio svog partnera, ističući njegove vrline: „U našem odnosu, on je netko tko je razuman, stane i promisli.“

Odmah su "kliknuli"

Kada ga je pitao da opiše Marka, Bogoljub nije dvojio: „Ako zanemarimo onu drugu stranu koja je vrijedna, radna, inteligentna i ostalo, Marko je jedna vrlo nestrpljiva osoba do nivoa da ne može prešutjeti ni jednu sekundu. Bez zezanja, on je osoba s kojom sam najbrže kliknuo u životu.“

Par je istaknuo koliko im je važno očuvati privatnost, ali i otvoreno iskazati ljubav: „Ja smatram da su privatni odnosi totalno neka posebna stvar. On i ja nikada nećemo izaći na ulicu se ljubakati, ali jednostavno mi je okej doći i reći da ja volim svog partnera. Suludo je da nas se uspoređuje s pedofilima, bolesnicima ili bilo kojom drugom vrstom mentalne poremećenosti zato što je teško približiti ljudima da je ovo sve okej. On i ja vodimo sasvim normalan, miran život“, rekao je Marko.

Bogoljub je također naglasio da njegov vjerski identitet nije u sukobu s njihovim odnosom: „Ja sam kršćanin, pravoslavac, ja jako poštujem i vjerujem crkvenim načelima i ova situacija uopće mene ne određuje kao manjeg vjernika.“

Progovorili kako je započeo njihov odnos

Par je svojim fanovima za kraj podijelio i detalje svog upoznavanja i početaka veze. „Bogdan je zapravo u prošlosti bio moj klijent. Radio je u Srbiji, mi smo zajedno otišli na jedno putovanje, točnije u Ganu koje ste vi gledali na društvenim mrežama i u tom trenutku smo zapravo on i ja kliknuli i krenuli u ovaj odnos", iskreno je otkrio influencer.

Podsjetimo, Marko je na Instagramu nedavno podijelio niz romantičnih fotografija sa svojim dečkom snimljenih ispred Gradske skupštine u Zagrebu, uz opis: „Ugovor na neodređeno“ što je potaknulo šuškanja da je par izgovorio "sudbonosno da".

