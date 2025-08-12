Marko Škugor o novoj prinovi i planovima za budućnost: 'Već znamo kako ćemo je nazvati'

Rođeni Šibenčanin, pjevač Marko Škugor (35) već godinama osvaja publiku svojim emotivnim izvedbama i pjesmama koje diraju ravno u srce. Osim što je sinonim za dalmatinski šarm i vrhunsku interpretaciju, Marko je i obiteljski čovjek, posvećen supruzi Ivani i sinovima. Njegova karijera i privatni život uvijek su se isprepletali u skladnom ritmu, a sada je pred njim jedno od najuzbudljivijih životnih poglavlja – uskoro će dobiti treće dijete. Marko je u razgovoru za Net.hr otkrio kakva atmosfera vlada u obitelji povodom dolaska novog člana, kako usklađuje privatni život i poslovne obveze te otkrio daljnje glazbene planove.

Marko nam nije skrivao svoje veselje. "Prije svega hvala na čestitkama! U našem domu vlada velika sreća i uzbuđenje. Dolazak curice nas je sve obradovao i daje nam novu energiju", rekao je.

Roditelji jedanaestogodišnjeg Andrije i osmogodišnjeg Petra posebno su ganuti činjenicom da će im se obitelj obogatiti još jednom članom. "Obožavamo djecu i htjeli smo još jedno dijete, a poseban je osjećaj što ćemo nakon dva dječaka dobiti curicu. Bit će naša mala princeza", otkrio je pjevač. Iako su supružnici već odlučili kako će djevojčica dobiti ime, zasad ga žele zadržati samo za sebe. "Znamo kako će se zvati, ali neka to zasad ostane u krugu obitelji", priznaje nam.

Što se tiče svakodnevnog balansa između obiteljskog života i glazbenih obaveza, Škugor ističe da je ključ u dobroj organizaciji." Imam puno posla i putovanja, ali kad postoji plan i raspored, sve se uspije uskladiti", otkriva. Glazba i očinstvo za njega su krenuli istog trenutka. "Andrija ima 11 godina, a otprilike toliko se i profesionalno bavim glazbom, pa niti ne znam za nešto drugačije" kaže.

Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

Osim što se raduje novoj životnoj ulozi, pjevač i dalje ima ambiciozne planove na glazbenoj sceni. "Snimamo nove pjesme, planiramo koncerte i nastupe, a uz to sam napisao i dosta pjesama za druge izvođače te želim nastaviti s tim" otkriva na Marko, kojemu će ova godina očito biti ispunjena sretnim i uzbudljivim trenucima.

