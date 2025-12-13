Thompson poslao poruku u Zadru: 'Tko ne izlazi na izbore, nije ga briga za Hrvatsku'

Popularni pjevač Marko Perković Thompson (59) u petak je održao prvi od dva koncerta u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića, poznatoj kao Višnjik, za koji je vladao iznimno velik interes.

Koncert je protekao u snažnoj emociji i izraženom zajedništvu publike. Uoči samog završetka večeri, u punoj dvorani, Thompson se obratio okupljenima, a posebno mlađim generacijama.

Thompson pozvao građane da izađu na izbore

"Bilo je lipo, prekrasno, onako kako to najbolje znaju okorjeli Zadrani. Hvala vam na toploj, pomalo vrućoj atmosferi. Osjeća se zajedništvo i snaga, a zaista me veseli što ima mladih u publici. Kao da je došla naša generacija za koju smo se pribojavali što će biti s njima, a vi ste se ukorijenili u naše iskonske korijene", rekao je, prenosi Dalmatinski portal.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U nastavku govora osvrnuo se na važnost građanske odgovornosti. "Onaj tko ne izlazi na izbore, nije ga briga za Hrvatsku. Kada izađete na izbore, to je domoljubni čin. Izađite i vi ćete biti oni koji će pobijediti situaciju, bit će onako kako vi to budete htjeli", dodao je.

Tijekom večeri dvoranom se u jednom trenutku snažno prolomilo: "Zovi samo zovi", što je dodatno zapalilo atmosferu. Drugi dio koncerta obilježili su stariji hitovi, koji su kod publike izazvali najveće oduševljenje. Posebno snažna reakcija uslijedila je s prvim taktovima pjesme "Geni kameni".

Pred kraj večeri Thompson je otpjevao i "Prijatelje", pjesmu koju publika nije imala priliku čuti na koncertu na Hipodromu. Nastup u zadarskom Višnjiku zaključen je pjesmom "Lijepa li si", uz pljesak i snažne emocije okupljenih.

POGLEDAJTE VIDEO: Imamo pet nominacija za Zlatni studio: 'Nema života na staroj slavi, svaki dan je ispit!"