Thompson objavio impresivne kadrove s koncerta u Zadru: U dvoranu više ne stane ni igla

Marko Perković Thompson večeras je održao prvi od dva zakazana koncerta u zadarskoj Dvorani Krešimira Ćosića, a djelić nevjerojatne atmosfere podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu. Objava je u kratkom roku izazvala lavinu reakcija.

Uz jednostavan opis "Pozdrav iz Zadra", pjevač je objavio seriju fotografija koje prikazuju krcatu dvoranu, impresivnu pozornicu s pirotehnikom i tisuće obožavatelja koji uglas pjevaju njegove hitove. Na slikama se vidi more upaljenih mobitela i hrvatskih zastava, što svjedoči o euforiji koja je vladala tijekom nastupa.

Još jedan u nizu

Ovaj koncert nastavak je iznimno uspješne 2025. godine za Thompsona, koju je obilježio izlazak novog albuma "Hodočasnik" te spektakularni nastupi na zagrebačkom i sinjskom hipodromu koji su okupili stotine tisuća posjetitelja. Čini se da ni kraj godine ne donosi predah, jer je zadarska publika s nestrpljenjem dočekala svog omiljenog izvođača.

Obožavatelji su objavu dočekali s oduševljenjem, a komentari su preplavljeni porukama podrške i domoljubnim simbolima. "Pjevajte za nas koji nismo stigli kupit karte", napisala je jedna pratiteljica, iz čega se može zaključiti da je potražnja za ulaznicama bila golema. Drugi su dodali: "Jedva čekam sutra" i "Bravo Zadre".

Nakon Zadra, gdje ga i večeras očekuje nastup, Thompsona krajem mjeseca čeka i veliki koncert u Areni Zagreb. Zbog golemog interesa, već je zatražen i dodatni termin.