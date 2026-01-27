Turneja ide dalje, Thompson ide i van granica Hrvatske: Evo gdje će održati koncert

Marko Perković Thompson (59), hrvatski pjevač i autor domoljubnih hitova, najavio je novi koncert u sklopu svoje aktualne dvoranske turneje. Ovoga puta odlučio je nastupiti izvan granica Republike Hrvatske te je potvrdio dolazak u Široki Brijeg, u Bosni i Hercegovini.

Datum i mjesto nastupa

Kako je objavljeno na njegovim društvenim mrežama, koncert će se održati 13. veljače 2026. godine u športskoj dvorani Pecara. Organizatori su poručili da će informacije o prodaji ulaznica biti objavljene uskoro, a interes publike već sada je velik.

Podsjetimo, Thompson je s dvoranskom turnejom započeo krajem studenoga nakon velikih nastupa na hipodromima u Zagrebu i Sinju. Turneju je otvorio u Osijeku, gdje je nastupio dva dana zaredom, 21. i 22. studenoga.

Nakon Osijeka uslijedili su koncerti u Varaždinu, Zadru i Zagrebu, a zatim i nastupi u Poreču i Splitu. Pred njim su još koncerti u Rijeci početkom veljače, a sada je tom rasporedu dodan i Široki Brijeg kao novo odredište njegove turneje.

