Marko iz 'Braka na prvu': 'Dobio sam spoznaju da ipak želim dijete'

Marko iz 'Braka na prvu' podijelio je na društvenim mrežama svoju fotografiju iz djetinjstva i progovorio o očinstvu i RTL-ovom sociološkom eksperimentu u kojem je sudjelovao.

"Proročanstvo davno prije Liama. Ovo sam ja s tri godine kad me mama dala slikati jer me išla prijaviti na natjecanje za najljepši dječji osmijeh Jugoslavije. Kad sam malo dublje pogledao fotku nakon showa, mislio sam si: 'Pa baš bi bilo šteta da nemam barem jednog potomka s mojim otkvačenim genima, bilo kćer ili sina, tako mi svejedno. Kako sam kroz show dobio spoznaju da ipak želim dijete u životu. To mi je već pomak u životu i stoga će mi ovaj projekt doslovce promijeniti život jednog dana, a već uvelike i je napravio promjenu", napisao je.

Foto: RTL

Podsjetimo, Marko Bogdan i Andrea Kukolj zaljubili su se u trećoj sezoni 'Braka na prvu', a netom nakon završetka sezone su prekinuli. Ipak, brzo su shvatili da su ipak jedno za drugo.

Foto: RTL

Zajedno su se upustili i u posao, preselili su se u Slavonski Brod, a potom je u njihov život došao maleni Liam. Naime, Andrea je rodila 12. rujna, a Marko je otkrio za RTL.hr da je bio prisutan na porođaju. ''Bilo je baš neponovljivo iskustvo biti prisutan na porodu'', komentirao je i dodao kako je sve prošlo super i relativno jako brzo. Također, otkrio je kako je Andrea rodila malo prije termina što ih je "omelo" u uređivanju dječje sobe, a ovaj Božić im je bio prvi kao tročlana obitelj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Peta sezona društvenog eksperimenta 'Brak na prvu' uskoro na platformi Voyo i RTL-u!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Peta sezona 'Braka na prvu' stiže uskoro na RTL i Voyo - što nas očekuje?

Tekst se nastavlja ispod oglasa