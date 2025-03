Producent 'Braka na prvu' o petoj sezoni: 'Neki su doista kliknuli na prvu'

Vanja Meandžija producent je koji iza sebe ima mnoge RTL-ove uspješnice poput 'Života na vagi', 'Superstara', 'Masked Singera' i mnoge druge, a trenutačno se bavi produkcijom 'Braka na prvu', koja je započela u studenome prošle godine i još je u tijeku.

„'Brak na prvu' je doista poseban format koji je kao eksperiment iznimno poučan za sve koji sudjeluju u njemu - sudionike, produkciju, ali i gledatelje. Na svakom formatu nešto naučiš i bilo je vrlo zanimljivo dijeliti dobre i loše trenutke s našim kandidatima,“ kaže Meandžija i dodaje po čemu se ova sezona razlikuje od prethodnih: „Drugačija je ponajviše zbog tima eksperata, ali i zbog natjecatelja. Svaki par nosi svoje i bit će jako zanimljivo pratiti njihov napredak kroz eksperiment. Neki su doista kliknuli već na prvu, dok drugi... Ha, to ćete tek vidjeti!”

Matej Sakoman i Dean Pelić, dva nova eksperta donijela su i novu dinamiku, navodi Meandžija: „Odličan trojac! Svima nam se jako svidjela njihova suradnja i energija, a novi momci nam donose svježinu i drugačiji kut gledanja na spojeve i na načine kako riješiti probleme i kušnje pred kojima se naši natjecatelji nađu. Njihovi profesionalni savjeti su nešto što je svakako iznimno korisno kandidatima i gledateljima pred malim ekranima, ali bilo je zanimljivo i za članove produkcije, koji su više puta prišli našim stručnjacima u pauzama od snimanja i zatražili od njih savjet”, kaže Meandžija i duhovito dodaje: „Što ćete, moramo se malo ogrepsti za koji savjet kad su nam već tu!”

Dva nova eksperta nisu jedina novost pete sezone sociološkog eksperimenta. Naime, ove sezone svi parovi žive na istoj lokaciji, u istoj zgradi pa je i to dovelo do situacija kakve gledatelji još nisu imali prilike vidjeti: „U svakom slučaju je zanimljivo. Druženje i zajednička socijalizacija dovodi do njihova zbližavanja i snažnijih veza među parovima, ali i do nekih nepredviđenih situacija koje nećemo još otkrivati.”

S obzirom na to da produkcija provodi jako puno vremena s kandidatima postavlja se pitanje druži li se ekipa iza kamera s kandidatima i kad ne traje snimanje. Meandžija spremno odgovara: „Neki postanu prijatelji za cijeli život!” Ipak, dodaje: „Produkcija zapravo pušta kandidate da se upoznaju, ali tempo snimanja i pomoć koju snimateljska ekipa pruža našim natjecateljima uvijek je pozitivna i prijateljska. Upravo to je razlog zašto se produkcija zbliži s natjecateljima. No, prije svega, riječ je o profesionalcima koji znaju kad se udaljiti kako ne bi utjecali na sadržaj koji naši gledatelji vole pratiti ni na koji način.”

A na pitanje što gledatelji mogu očekivati od nove sezone, odgovara: „Brak i sve ono što brak (na prvu) donosi - zaljubljenost, bliskost, turbulencije, svađe, mirenja, kompromise, prevrate, neuzvraćene osjećaje, nove ljubavi, raskide, spajanja.., uf. Bilo je toga! Ali možete očekivati i neke nevjerojatne i hrabre poteze naših eksperata.”

Uzbudljiva peta sezona sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' - uskoro na platformi Voyo i RTL-u!

