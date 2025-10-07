Marko Bošnjak seli iz Hrvatske: 'Koliko god sam se želio osjećati prihvaćeno ovdje, to nije išlo'

Hrvatski pjevač iz Prozor-Rame Marko Bošnjak (21) čini se da je odlučio zatvoriti jedno životno poglavlje i napustiti Hrvatsku. U emotivnoj objavi s aerodroma na Instagramu otkrio je kako se nakon sedam godina života u Zagrebu seli, te progovorio o izazovima s kojima se suočava na osobnom i kreativnom planu.

Foto: Instagram Screenshot

"Znam da u posljednje vrijeme nisam bio aktivan na društvenim mrežama, ali život mi je kaos u posljednje vrijeme. Osjećam se jako emotivno danas jer je ovo moj posljednji dan u Zagrebu, nakon dugih sedam godina. Koliko god sam prizivao ovaj trenutak selidbe i koliko god sam brojio dane, osjećaj je neopisiv.

Koliko god sam želio da Balkan bude moj dom i koliko god se želio osjećati prihvaćeno ovdje, to ipak nije išlo. Trebam napraviti ono što je najbolje za mene", priznao je Bošnjak. Ističe da mu je Balkan uvijek bio drag, no unatoč želji da ovdje pronađe svoj dom, to mu nije pošlo za rukom.

Iskreno je progovorio i o unutarnjoj borbi s kreativnom blokadom. "Također, u kreativnom smislu nemam pojma što činim. U jednu ruku počeo sam mrziti glazbu, zato što glazba za mene znači puno više nego što je to samo glazba. Počeo sam imati negativne emocije,a glazbom sam se počeo baviti upravo da izbjegnem te negativne emocije. Sad osjećam kao da nešto forsiram. Ako nestanem na npr. pet godina, nemojte se iznenaditi. U kreativnom smislu osjećam velike blokade, a odlaskom odavde mislim da mogu profitirati. Volim vas sve, hvala što ste me poslali na Euroviziju, to je bilo jako kul", poručio je.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Podsjetimo, Marko je Hrvatsku predstavljao na Euroviziji 2025. s pjesmom Poison Cake.

