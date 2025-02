Mario Valentić za Net.hr o svojem putovanju: 'Promislite triput prije nego odete u Indiju'

Fitness trener, glumac i profesor kineziologije, Mario Valentić, poznat je po svojoj svestranosti i predanosti zdravom načinu života. Javnosti je postao prepoznatljiv zahvaljujući ulozi Borne Novaka u popularnoj sapunici "Zabranjena ljubav". Na svojim društvenim mrežama nedavno je podijelio fotografije s putovanja u Indiju, a u razgovoru nam je otkrio svoje dojmove, zanimljive anegdote s putovanja te što ga je najviše zgrozilo. Putovanje je bilo ispunjeno raznim izazovima i lijepim trenucima, kuhanjem tradicionalnih jela, vožnjom motora kroz prometne ulice Pushkara i, naravno, nezaobilaznim posjetom Taj Mahalu koji ga je ostavio bez daha.

Kakav Vam je bio prvi dojam kad ste stigli u Indiju?

Prva reakcija mi je bila "Di smo mi to došli!?” Na aerodromu nas je dočekao oblak odnosno magla smoga. To nam je bila dobrodošlica, no kad god dođem u neku zemlju, svakako je tu osjećaj uzbuđenja na početku.

Zašto ste odabrali baš Indiju za putovanje?

Ni sam ne znam, sad kad ovako gledam i ja se pitam. Čuli smo o Indiji dosta priča od ljudi koji su bili pa smo je odlučili posjetiti da je doživimo.

Foto: Instagram Mario Valentić

Vidjeli smo da ste imali priliku trenirati jogu s indijskim učiteljem, kako ste se snašli i kakvo Vam je bilo to iskustvo? Koji je najvažniji savjet koji Vam je dao učitelj joge?

To mi je bilo jedno od najdražih iskustava posjeta Indiji. S čovjekom koji je u zemlji iz koje je potekla joga, čovjek koji ima tradiciju, dakle cijela njegova obitelj su instruktori joge. Bilo je jako lijepo, lijep je dan bio, na terasi iznad jezera smo vježbali. Odgovaralo mi je i tijelu i duhu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije mi davao savjete, no taj sat joge me podsjetio kako su bazične vježbe uvijek dobar izbor. Radili smo najjednostavnije što ne znači da je bilo lagano. Lijepo je bilo gledati čovjeka kako sve to smireno i dobro izvodi unatoč svojim godinama.

Što preporučujete čitateljima da posjete u Indiji?

Čitateljima preporučujem prvo da promisle triput, ma pet puta žele li ići u Indiju jer nije ona za svakoga. U Delhi svakako moraju doći jer tamo se sleti. Pushkar, Varanasi, to su dva grada koje bih preporučio da se vidi. I svakako Taj Mahal, a opet i Jaipur je lijepo vidjeti zbog svih tih građevina i energije koju taj grad ima.

Foto: Instagram Mario Valentić

Je li Vam se dogodila neka zanimljiva anegdota tijekom putovanja?

Nisu toliko bile zanimljive, ali je Indija puna prevaranata, naporni su i agresivni u tom nekom nuđenju, dosadni. Pada mi na pamet jedna anegdota, s obzirom na to da tamo ima ljudi koji ti čiste cipele kao uslugu s plaćanjem. U gužvi mi je jedan Indijac stavio pastelnu boju na tenisicu koja je izgledala kao ptičji izmet i rekao mi je "Oprostite gospodine imate ptičji izmet na cipeli” i ponudio se očistiti to za nerealnu cijenu. Nisam ni skužio kada je on to meni napravio, na kraju sam ipak nešto platio, ali mi je interesantno koliko su zapravo istrenirani u tim prevarama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kakva Vam je indijska hrana, i kakve su cijene u odnosu na Hrvatsku?

U indijskoj hrani dominiraju vegetarijanska jela, dominira leća, slanutak i razne verzije s tim mahunarkama. Imaju jela sa sirom i s puno povrća. Imaju chapate kao njihov kruh odnosno slana i jako začinjena palačinka, što mi je bilo ukusno. Hrana je generalno jako jako jeftina, generalno Indija je jeftina, mnogo jeftinija od Hrvatske.

Foto: Instagram Mario Valentić

Jeste probali nešto i sami skuhati?

Bili smo na jednom tečaju kuhanja, pa smo i sami kuhali uz pomoć žene koja je vodila tu radionicu. Radili smo dahl, bati i grtu. Dahl je leća, odnosno varivo, bati su kuglice od slanutkovog brašna i grta je gulaš, Prvo se naprave kobasice od slanutkovog brašna i to se napravi kao gulaš s chapata kruhom.

Kako je izgledalo iskustvo vožnje motora u gradu Puskharu? Je li izazovno voziti lijevom stranom?

Bilo je zabavno. Da, vožnja lijevom stranom je izazovna, uz to još izazovi s devama, životinjama i njihovim voznim navikama. Jedino nam je grad Pushkar to dopuštao jer je najmanje napučen. Jako je izazovno voziti lijevom stranom, mora čovjek biti vrlo oprezan i koncentriran.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što ste kupili od suvenira?

Nisam previše kupovao suvenira, samo čajeve i magnete.

Foto: Instagram Mario Valentić

Što Vas je oduševilo, a što zgrozilo na putovanju?

Wow efekt mi je imao Taj Mahal. To je stvarno impozantna građevina. Ono što me zgrozilo je ta nečistoća i ogromna nehigijena. Ti nehigijenski uvjeti i prljave ulice, prijetnja bolesti i zaraza na svakom ćošku i prijetnja od džeparoša odnosno njihovo nametanje usluga, to je bilo naporno i izazovno.

Što Vam je ostalo nekako u najljepšem sjećanju s tog putovanja?

Povratna karta u Hrvatsku!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koliko je ukupno koštalo cjelokupno putovanje?

Povratne karte smo platili oko 700€, do Indije odnosno Zagreb-Doha-Indija i nazad, također avionska karta Varanasi - New Delhi. Nismo zbrajali, ali otprilike između 1500-1800€, sve to smo zatvorili u tom budžetu.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Je li u kafićima odjednom zabranjeno pušenje ili smo se samo sjetili da postoji 16 godina star zakon?