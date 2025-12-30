Potresna ispovijest glumice, otkrila dugo skrivanu tajnu: 'Zlostavljao je djecu'

Kathy Griffin (65), američka komičarka, glumica i stand-up zvijezda, prvi je put javno progovorila o mračnoj obiteljskoj tajni koja ju je, kako kaže, obilježila za cijeli život. U novom videu na YouTubeu otkrila je potresne detalje o svom pokojnom bratu Kennethu, priznajući koliko ju je to saznanje emocionalno slomilo.

Poznata po britkom humoru i nastupima u serijama poput Seinfelda, Griffin je godinama šutjela o traumama iz djetinjstva, a sada je odlučila javno iznijeti svoju priču.

Teška istina iz djetinjstva

Komičarka je imala samo deset godina kada je saznala da je njezin stariji brat zlostavljao djecu. Ta je spoznaja, kako navodi, izazvala duboke podjele unutar obitelji i trajno promijenila njezin odnos prema najbližima.

Ranije ove godine u podcastu The Skinny Confidential ispričala je da suosjeća s roditeljima, koji su se cijeli život nosili s posljedicama takvog ponašanja. Ipak, jasno je istaknula da njezina najveća empatija pripada žrtvama.

'Bio je nasilan i izvan kontrole'

U novoj epizodi svoje video-serije Talk Your Head Off Griffin je otkrila dodatne detalje o bratovu životu. Opisala ga je kao osobu koja je godinama bila ovisna o cracku, živjela na ulici i bila izrazito nasilna, uz moguće nedijagnosticirane psihičke probleme.

Ispričala je i da su joj Kennethove bivše partnerice govorile o fizičkom zlostavljanju, dok joj je jedna od njih rekla da je znao zlostavljati i djecu.

Kathy Griffin tvrdi da je policiju zvala gotovo svakog tjedna, no da su joj govorili kako ne mogu reagirati dok se same žrtve ne jave. Ta nemoć dovela ju je do mračnih misli.

Priznala je da je u jednom trenutku osjećala snažan bijes jer je stalno mislila na djecu koja su mogla biti ugrožena. Naglasila je da je život s takvom obiteljskom tajnom teret koji ne nestaje s vremenom.

Obitelj koja se raspala

Zbog svega što je znala, Griffin je odbila viđati brata, zbog čega su blagdani u obitelji godinama slavili odvojeno. Smatrala je da ne može sjediti za istim stolom i pretvarati se da se ništa ne događa.

Kenneth Griffin preminuo je 2001. godine od predoziranja, no, kako kaže komičarka, trauma koju je ostavio iza sebe i dalje je dio njezina života.

