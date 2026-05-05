Kina iz perspektive Marija Valentića: 'Osim javnog podrigivanja, ne razlikujemo se u ponašanju'

Kineziolog i fitness trener Mario Valentić (45) posjetio je Kinu i za Net.hr otkrio što ga je ondje iznenadilo - od golemih gradova i neobičnih gastronomskih iskustava do sitnih svakodnevnih navika koje ostaju urezane u pamćenje. Već prvi susret s Kinom, nakon dugog interkontinentalnog leta, kod njega je izazvao kombinaciju umora, uzbuđenja i znatiželje.

''Kineza zaista ima kao Rusa. Sletjevši u Peking nakon desetak sati leta iz Munchena, pomislio sam - uh, baš smo daleko od kuće. A odmah nakon toga – Kina, stigli smo, da vidimo što nam nudiš''.

Foto: Privatni album

Za razliku od mnogih putnika koji unaprijed stvaraju sliku destinacije, Valentić često pristupa putovanjima bez opterećenja očekivanjima. Upravo mu takav pristup omogućuje da svaku novu zemlju doživi neposredno, bez razočaranja ili idealiziranja.

''Načelno nemam neka očekivanja od putovanja osim da maksimalno iskonzumiran zemlju koju posjećujem. U tom smislu očekivanja su ispunjena''.

Foto: Privatni album

Jedan od prvih konkretnih susreta s kineskom veličinom i poviješću dogodio se na Kineskom zidu, no čak ni tako poznata znamenitost nije prošla bez iznenađenja. Umjesto lagane šetnje kakvu mnogi zamišljaju, dočekala ga je fizički zahtjevna avantura koja otkriva koliko fotografije ponekad mogu zavarati.

''Nitko mi nije rekao da je Kineski zid ‘vertikalna’ građevina. Iznenadile su me njegove mjestimično velike strmine. Mnogi turisti ‘zapinju’ po Velikom zidu (tako ga oni nazivaju), pogotovo oni skromnije kondicije. I ja sam kasnije imao blagu upalu mišića''.

No, izvan velikih turističkih atrakcija, ono što je ostavilo najdublji dojam bila je svakodnevica – ritam života i osjećaj sigurnosti koji, kako kaže, često nadilazi očekivanja koja zapadni putnici imaju o Kini.

''Kina je jedna potpuno sigurna i ugodna zemlja za posjetiti ju i to mi se svidjelo. Kulturni su i dragi ljudi i imam lijepa iskustva s Kinezima – normalni i dragi ljudi koji žive svoje živote''.

Foto: Privatni album

U toj svakodnevici posebno ga fasciniraju male navike koje otkrivaju dublje kulturne obrasce – od načina posluživanja do jutarnjih rituala u parkovima.

''Svidjelo mi se što im je standard posluživati toplu/mlaku vodu (kad naručiš u restoranu ili kafiću), što vježbaju Tai chi po parkovima''.

Foto: Privatni album

Ipak, kulturne razlike ponekad su i vrlo konkretne, pa i pomalo šokantne za europskog posjetitelja. Ono što je lokalnom stanovništvu potpuno normalno, strancima može djelovati neobično ili čak neugodno.

''Neugodno me iznenadilo što jako puno iskašljavaju po ulici, ne toliko da pljuju koliko samo proizvode onaj neugodni zvuk i dosta javno podriguju. I muškarci i žene''.

Kada je riječ o odnosu prema strancima, Valentić ističe jednu stvar – odsutnost prenaglašene znatiželje. Umjesto toga, prevladava diskretna srdačnost koja daje osjećaj dobrodošlice bez pritiska.

''Skroz su cool. Nema neke ‘euforije’ oko stranaca već na jedan ugodan i prihvatljiv način pokazuju da smo dobrodošli. Nema napornog pristupa kao, primjerice u Indiji''.

Foto: Privatni album

Putovanje u Kinu uvelike je bilo obilježeno gastronomijom, upoznavanje kulture i kroz okuse, mirise i teksture koje pričaju priču o regijama i tradicijama.

''Street food im je jako razvijen što mi se jako svidjelo. Probao sam razna jela i za mnoga od njih nisam zapamtio nazive niti sam se trudio zapamtiti jer su teško izgovorljiva, a i nije mi toliko bitno kako se nešto zove već samo je li fino''.

I dok neka globalno poznata jela nisu ispunila očekivanja, raznolikost ponude ostavila je snažan dojam – posebno zbog intenzivnih začina i razlika među regijama.

''Jeo sam pekinšku patku koja nije bila ništa posebno, razne dim-sumove, neku fora sušenu i dobro začinjenu govedinu, razne juhe (slično vijetnamskom Pho).''

Kineska kuhinja, međutim, ne skriva ni svoje ekstremnije strane. Za mnoge zapadne posjetitelje pojedini sastojci predstavljaju izazov, pa čak i granicu koju nisu spremni prijeći.

''Dosta jedu začinjeno i spicy, posebno bliže sečuanskoj regiji, što volim. I dosta jedu kokošje nogice, svinjske papke, fileke, pačje glave – meni to prilično neprivlačno izgleda i nisam imao potrebu to probati''.

Foto: Privatni album

Unatoč tome, znatiželja ga je ipak navela da iskuša dio ''egzotične'' ponude – dovoljno da pomakne granice, ali ne i da ih potpuno izbriše. ''A od egzotike sam pojeo 4 pečena skakavca i 3 stršljena. Nudili su se još škorpioni, pauci i razni crvi – njih sam zaobišao. Od voća sam probao smrdljivi durian – osim što smrdi nije mi ni fin.''

Kada podvuče crtu, razlike između Kine i Europe nisu onoliko velike koliko bi se možda očekivalo – barem kada je riječ o svakodnevnom ponašanju ljudi.

''Osim tog javnog iskašljavanja i podrigivanja nisam primijetio značajniju razliku u ponašanju od Europljana. Vrlo malo znaju engleski jezik''.

Foto: Privatni album

Među brojnim gradovima koje je posjetio, posebno mjesto zauzima Chongqing – grad koji ga je iznenadio upravo zato što o njemu prije puta gotovo ništa nije znao. Ni ostale destinacije nisu ostale u sjeni – Xi'an sa svojom poviješću i živim ulicama te Shanghai kao simbol modernog urbanog života nude potpuno drugačija iskustva.

''Chongqing je grad koji me najviše dojmio, a za njega prije putovanja gotovo da nisam ni čuo. Njegova zanimljiva arhitektura na brdovitom kraju je impozantna. Predivan pogled na grad noću, ples na ulici s domaćim ljudima.''

Foto: Privatni album

Možda i najveće iznenađenje za mnoge putnike krije se u cijenama. Suprotno uvriježenom mišljenju, život u Kini može biti vrlo pristupačan.

''Hrana i smještaj u Kini su jako povoljni, a i turističke atrakcije su skroz prihvatljive. Hrvatski umirovljenici s prosječnom mirovinom u Kini bi si mogli priuštiti mnogo, mnogo više nego u Hrvatskoj... S tim novcem u Kini živiš kao lord''.

Za kraj, izdvaja i nekoliko praktičnih savjeta. ''Dobar e-sim plus vpn, Alipay aplikacija, prevoditelj – to troje je ‘must have’ da bi ti boravak u Kini bio ne samo ugodan već, u neku ruku, i moguć. I dobra baterija za mobitel. U Kini ti je bolje biti prazna srca nego prazne baterije''.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'