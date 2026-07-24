Marijana Mikulić o ljetovanju bez uljepšavanja: 'Moj odmor izgleda kao odmor većine mama'

Poznata hrvatska glumica Marijana Mikulić (44) podijelila je na svom Instagram profilu seriju fotografija s ljetovanja, a popratila ih je opisom koji iskreno progovara o stvarnosti roditeljstva i takozvanog "odmora" za mame.

Stvarnost iza idiličnih fotografija

Naizgled idilične fotografije na kojima nasmijana pozira sa sinom, Mikulić je popratila stihovima: "Ima nešto vrjednije od zlata, to su tvoje ruke oko moga vrata". Odmah zatim, opisala je kako uistinu izgleda njezin odmor. "Da se ne lažemo, moj odmor izgleda kao odmor većine mama južno od Dolomita. Kuvam, perem, molim da više ne izgovaraju MAMAAA", napisala je glumica.

Ipak, pokazuje da je svjesna da je upravo ta potreba njezine djece za njom najveće bogatstvo. "A i taj luksuz da me još trebaju, da me zovu, grle, neće još dugo trajati. Imam jednog koji već sve to izbjegava u širokom luku", iskreno priznaje, referirajući se na starijeg sina i prolaznost djetinjstva.

Glas generacije majki

Marijana, majka trojice sinova koja otvoreno govori i o izazovima odgoja djeteta s autizmom, već je dugo glas mnogih roditelja. Njezina iskrenost posebno je došla do izražaja i u autobiografskoj monodrami "MARE #ženamajkaglumica", gdje, kao i na društvenim mrežama, progovara o balansiranju između karijere, braka i majčinstva.

Njezin poziv na kraju objave, upućen majkama koje ljetuju bez podrške drugih članova obitelji, naišao je na veliko odobravanje. U komentarima su se javile brojne "mame ratnice". "Samo MAMA dan i noć", sažela je jedna pratiteljica, dok je druga podijelila svoje iskustvo ljetovanja bez djece nakon 23 godine: "Koliko god s djecom bilo teško, to su vremena koja prođu, pa kasnije fale".