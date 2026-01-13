'Što ti ne možeš, prepusti meni': Marija Šerifović iznenadila posebnu ženu u svom životu

Pjevačica Jovana Pajić proslavila je svoj 37. rođendan, a njezini najbliži pobrinuli su se da se osjeća uistinu posebno. Najveće iznenađenje priredila joj je njezina najbolja prijateljica, pjevačica Marija Šerifović (41), koja je organizirala rođendanski doček koji će Jovana teško zaboraviti.

Jovana se iznenađenju nije ni najmanje nadala. Marija ju je mirno, bez velike najave i pompe, odvela do mjesta gdje su je u gotovo potpunom mraku čekali najbliži prijatelji i članovi obitelji.

Foto: Instagram

Onoga trenutka kada se Jovana dovoljno približila, iza ugla ju je dočekala grupa dragih ljudi koji su uglas vrisnuli „Sretan rođendan!“. Posebnoj atmosferi pridonijele su i konfete u obliku srca koje su letjele posvuda, stvarajući gotovo bajkovit prizor.

Nije skrivala suze radosnice

Jovana je, vidno šokirana, nekoliko trenutaka samo stajala u suzama radosnicama, bez riječi. Kada se napokon pribrala, zagrlila je Mariju, idejnu autoricu iznenađenja, te se od srca nasmijala. Marija je video dirljivog iznenađenja podijelila na Instagramu uz kratak, ali znakovit opis:

„Ono što ne uspiješ zamisliti – prepusti meni.“

Inače, Pajić je nedavno za srpske medije iskreno priznala kako je s godinama naučila sebe stavljati na prvo mjesto, pa makar to zvučalo pomalo sebično.

„Mislim da mudrost dolazi s godinama i te neke stepenice jednostavno ne možemo preskočiti. Gledam samo sebe, možda zvuči sebično, ali kada bi se svi fokusirali na ono što sami radimo, nastajali bi mnogo veći uspjesi. Mnogo kvalitetnije stvari bi se rađale kada bismo se natjecali sami sa sobom. Nitko sa strane ne može biti kriv za ono što nismo odlučili ili učinili dobro“, kazala je tada.

