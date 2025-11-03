Marco Cuccurin podijelio dirljivu objavu: 'Fališ mi uvijek, svaki dan, beskrajno jako'

Jedan od najpoznatijih hrvatskih influencera, Marco Cuccurin (24), dirnuo je pratitelje emotivnom objavom posvećenom svojoj majci, koja je preminula u kolovozu 2021. godine. Na Instagramu je objavio fotografiju njezina groba, okruženog crvenim ružama i svijećama, uz riječi: "Ne samo na neke posebne dane. Fališ mi uvijek, svaki dan i to beskrajno jako. Volim te, mama".

Osim što je s pratiteljima podijelio tugu zbog gubitka majke, Marco je otvoreno govorio i o svom odnosu s ocem Brunom, s kojim godinama nije bio u kontaktu. Početkom ove godine priredio mu je iznenađenje za rođendan, a povodom toga je napisao: "Izgraditi odnose ispočetka je također blagoslov. Sretan rođendan, tata".

U videu koji je objavio, Cuccurin je iskreno progovorio o transformaciji njihove veze:

"U prošlosti s tatom nisam bio najbolji, ali ono što se promijenilo jest da smo sada doslovno najbolji prijatelji. Želim da vam moja priča s tatom bude inspiracija – svi odnosi zaslužuju da se poprave i svatko zaslužuje priliku. Nekad nekim ljudima trebate pružiti priliku da budu tu."

Marco gradi kuću za oca i baku

Otac je danas, kaže Marco, jedna od najvažnijih osoba u njegovom životu:

"Tata je sada među prvim osobama kada kažem kako sam. On je netko tko mi redovno pruža zagrljaj, a sada i ja želim to isto pružiti njemu. Želim da nadoknadimo sve one godine kada možda nismo bili najbliži. Iskreno mislim da za dobre odnose nikad nije kasno".

Marko ne želi samo obnavljati emocionalne veze – aktivno gradi i materijalnu sigurnost za svoje bližnje. Trenutno gradi kuću za svog oca i baku, želeći im pružiti udobnost i mir koji su mu oni sami pružili dok je odrastao:

"Živjeli smo od 500 kuna. Želim da moja nona starost provede negdje gdje joj je lijepo. Za mene ima vremena da uživam i da još svašta prođem – prvo želim vratiti onima koji su vjerovali u mene".

