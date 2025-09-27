Marco Cuccurin otkrio po čemu će pamtiti ovo ljeto: 'Prije si to nismo mogli priuštiti...'

Hrvatski influencer Marco Cuccurin (24) na društvenim mrežama podijelio je emotivnu objavu povodom završetka ljeta, otkrivši što mu je ovo ljeto učinilo posebnim i nezaboravnim.

Ljeto je, kaže, proveo u krugu obitelji s bakom Ritom i ocem Brunom u rodnoj Puli. "Kad me netko pita kako ću pamtiti ovo ljeto, odmah pomislim na Pulu, nonu, tatu, zlatne zalaske, briškulu i prvi put doma pripremljenu buzaru od školjki. Prije si nismo mogli priuštiti takve stvari...", napisao je Cuccurin, naglasivši koliko mu znače ti jednostavni, ali iskreni trenuci.

Otkrio je i koliko mu je važno bilo provesti vrijeme s bakom, koja se cijelo ljeto nije okupala sve dok je on nije odveo na more. "Jedina dva kupanja ovog ljeta imala je sa mnom", dodao je. Ni njegov otac nije često išao na plažu, što je pripisao sve manjem broju iskrenih prijatelja. "Na kraju ispadne da je najljepše otići na more sa sinom", zaključio je.

Marco je priznao da je ljeto bilo radno, ispunjeno obavezama i čišćenjem, ali i da je svaku slobodnu minutu pokušao iskoristiti za zajedničke trenutke sa svojima. "Što nam više treba od toga?", napisao je uz nekoliko fotografija.

Podsjetimo, Marco nikad nije skrivao svoje porijeklo ni okolnosti u kojima je odrastao, a nedavno je otkrio da zajedno s ocem i bakom radi na uređenju stare kuće u Puli, želeći joj vratiti stari sjaj.

