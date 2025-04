Poznati hrvatski influencer proživljava teške dane: 'Privatno imam kaos...'

Poznati domaći influencer Marco Cuccurin (23) s fanovima je svakodnevno dijelio detalje iz privatnog života. No, posljednjih tjedan dana pratitelji su primijetili kako se s mladom zvijezdom nešto čudno događa. Iako ima više od 130 tisuća pratitelja, Marco nije bio aktivan na svom Instagram profilu, a sada je otkrio da se suočava s privatnim problemima.

''Sigurno ste li primijetili da u zadnje vrijeme ne objavljujem toliko često Storyje. To je zato što privatno imam kaos, ali taj kaos će se riješiti i onda ću vam jednog dana lijepo ispričati. Dok se kaos ne riješi, nema smisla pričati'', objasnio je u videu koji je snimio tijekom šetnje sa psom.

''I razlog zašto se javljam ovako smiren je zato što sam danas imao prvi trening pilatesa, o kojem svi pričaju, a malo više ću vam o tome pričati idućih dana. Jako se tome veselim, tako da uz trening snage u teretani, radit ću i drugačiji trening. Jedva vam čekam to i pokazati'', dodao je.

Marco je nedavno za Net.hr progovorio o prevenciji nasilja među djecom te je podijelio svoju vlastitu priču iz djetinjstva.

"Više puta sam o tome javno pričao. Najviše sam toga doživio tijekom osnovne škole. Nažalost, to su stvari koje se trajno urezao u pamćenje svakoga tko to doživi. Ali isto tako su to stvari koje to ojačaju i nauče kako se ti danas ili danas sutra tvoja djeca neće nikada ponašati jer ćeš prenijeti na njih. Koliko je to zapravo štetno i otrovno, ne samo za okolinu i ljude, nego i za tebe samoga. Jer te truje", rekao nam je Marco.

