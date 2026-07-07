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Marc Anthony ponovno iznenadio: S 30 godinu mlađom suprugom očekuje prinovu, svoje osmo dijete

Marc Anthony ponovno iznenadio: S 30 godinu mlađom suprugom očekuje prinovu, svoje osmo dijete
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Foto: Instagram

Glazbenik Marc Anthony u 58. godini čeka svoje osmo dijete s četvrtom suprugom manekenkom Nadiom Ferreirom

7.7.2026.
15:35
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Portorikansko-američki pjevač, glazbenik i glumac Marc Anthony (57) i paragvajska manekenka Nadia Ferreira (27) će nakon tri godine braka dobiti svoje drugo zajedničko dijete. Antonyju ovo nije tek drugo, već osmo dijete. Pjevač je prije Ferreire bio oženjen čak tri puta.

Marc Anthony ponovno iznenadio: S 30 godinu mlađom suprugom očekuje prinovu, svoje osmo dijete
Foto: Ron Wolfson, 2001, All Rights Reserved/Everett/Profimedia

Prvo dvoje djece Anthony je dobio s bivšom djevojkom Debbie Rosado. Pjevač i policajka imaju kćer Ariannu (31) i sina Chasea (28). Prva supruga Marca Anthonyja bila je glumica Dayanara Torres (51) s kojom ima dva sina Cristiana (25) i Ryana (23). Iste godine nakon razvoda, 2004., Anthony se oženio pjevačicom i glumicom Jennifer Lopez (56) čiji je brak trajao čak deset godina, a dobili su dvoje djece, blizance Oskar (18) i Maximilian (18). Za svoju treću suprugu Shannon de Lima (37) oženio se 2014., svega nekoliko mjeseci nakon razvoda od Jennifer Lopez s kojom nema djece.

Marc Anthony ponovno iznenadio: S 30 godinu mlađom suprugom očekuje prinovu, svoje osmo dijete
Foto: Ron Wolfson, 2003 All Rights Reserved/Everett/Profimedia

Četvrta supruga 27-godišnja manekenka Nadia Ferreria 2023. godine rodila im je sina Marca (3), a sada čekaju kćerkicu. Par je svoju vezu potvrdio 2022. godine, a svega tri mjeseca poslije objavili su zaruke. 

Marc Anthony ponovno iznenadio: S 30 godinu mlađom suprugom očekuje prinovu, svoje osmo dijete
Foto: Instagram

Marc AnthonyNadia FerreiraJennifer LopezShannon De Lima
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