Malo tko se može pohvaliti ovakvim voznim parkom: Ovi automobili krase garažu Lepe Brene

Pjevačica Lepa Brena (65) i umirovljeni tenisač Slobodan Boba Živojinović (62) već godinama slove kao jedan od najuspješnijih i najimućnijih parova na regionalnoj sceni, a sada je otkriveno koji automobili se nalaze u njihovoj garaži.

Kako prenose srpski mediji, u garaži slavnog para nalaze se prava automobilska remek-djela – elegantni Jaguar, dva moćna Mercedesa, Ford i luksuzni Range Rover.

Svaki automobil ima svoju namjenu, a Brena je jednom prilikom priznala da bi voljela imati i skromnije vozilo za svakodnevne potrebe. "Imamo automobile koji su radni i koji su paradni. Imamo i automobil za pijacu. Voljela bih kupiti jedan mali ‘Smart’ auto koji mogu parkirati gdje god želim. Tražim ga već godinama, ali mi Boba ne dopušta voziti male automobile jer kaže da nisu sigurni," otkrila je pjevačica, prenosi srpski Story.

Osim brojnih automobila, raspolaže i luksuznim nekretninama

Iako posjeduje impresivan broj luksuznih automobila, Brena je mnogo puta za medije istaknula kako joj materijalne stvari nikada nisu bile na prvom mjestu. Osim bogatog voznog parka, Lepa Brena i Boba uživaju u vili na Bežanijskoj kosi čija se vrijednost procjenjuje na više od 2,5 milijuna eura kao i nekoliko drugih nekretnina. Njihovi sinovi također dijele ljubav prema automobilima, pa svaki od njih posjeduje svoj luksuzni model.

