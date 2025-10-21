Lepa Brena proslavila 65. rođendan bez šminke uz zanimljivu tortu: 'Hvala svima'

Glazbena legenda Lepa Brena jučer je proslavila 65. rođendan, a svoj poseban dan obilježila je u krugu obitelji u raskošnoj vili u Beogradu na Bežanijskoj kosi. Dio slavljeničke atmosfere podijelila je i s obožavateljima na Instagramu, gdje je objavila fotografiju pored torte ukrašene njezinim likom i disko kuglama – detaljem koji je oduševio mnoge njezine pratitelje.

Uz fotografiju, Brena se zahvalila svima koji su joj uputili rođendanske čestitke i lijepe poruke.

Foto: Instagram/lepabrenaa

"Dragi prijatelji, hvala svima na najljepšim željama za rođendan. Vaše poruke, čestitke i lijepe riječi uljepšale su mi dan i učinile ga posebno sretnim. Neizmjerno cijenim vašu pažnju, ljubav i vrijeme koje ste odvojili da mi uputite lijepe želje. Hvala vam što ste dio mojeg života i što ste ovaj rođendan učinili nezaboravnim. Voli vas vaša Brena", napisala je pjevačica.

Život poslije "Granda"

U razgovoru za Kurir, Brena je otkrila kako danas gleda na svoj život i karijeru nakon što je prodala svoj udio u "Grand produkciji", jednoj od najpoznatijih glazbenih produkcijskih kuća u regiji, čija je suvlasnica bila zajedno sa suprugom Bobom Živojinovićem.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

"Otkako nemamo 'Grand', okrenula sam novi list i odlučila živjeti svoj život, ne pratim više što se događa na estradi ni u svijetu šoubiznisa, jer to više nije moj posao ni moja obveza. Više ništa ne gledam. Imam prijenosno računalo i na njemu gledam serije, dokumentarne filmove o ljudima i kroz što su sve prošli – poznati glumci, pjevači i sportaši. Vrlo su zanimljive priče svih tih uspješnih ljudi koji su doživljavali psihičke slomove te kako podnose slavu, uspjeh i novac", iskreno je priznala.

