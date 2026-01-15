FREEMAIL
TROPSKI RAJ /

Maja i Šime na Baliju: Njihova isklesana tijela plijene pažnju pratitelja

Maja i Šime na Baliju: Njihova isklesana tijela plijene pažnju pratitelja
Foto: Sime Zelic/pixsell

Par je na društvenim mrežama objavio fotografije s pješčane plaže

15.1.2026.
18:28
Hot.hr
Sime Zelic/pixsell
Maja Šuput (46), hrvatska pjevačica i estradna zvijezda, i Šime Elez (27), njen partner, poznat kao Gospodin Savršeni 2025. godine, i dalje uživaju u zajedničkom putovanju po Baliju. Na društvenim mrežama podijelili su nove fotografije s pješčane plaže koje pokazuju njihov opušten i luksuzan odmor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli majasuput (@majasuput)

Pohvale pratitelja

Fotografije su brzo prikupile brojne lajkove i komentare pratitelja, koji su oduševljeni njihovim izgledom i skladom para. Maja i Šime ponovno su pokazali kako kombinacija zdrave prehrane, vježbanja i odmora daje izvrsne rezultate.

Bali je za par idealna destinacija za odmor i bijeg od svakodnevnog života. Maja i Šime uživaju u suncu, moru i miru, a objavama iz tropskog raja dodatno motiviraju svoje pratitelje da brinu o zdravlju i kondiciji.

Maja šuputŠime Elez
