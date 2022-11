Maja Šuput Tatarinov ovih dana zajedno sa svojim suprugom Nenadom Tatarinovom i sinčićem Bloomom odmara u Dubaiju. Dakako, veliku većinu trenutaka podijelila je pjevačica i poduzetnica na svojim društvenim mrežama. U najnovijoj objavi Maja je otkrila da je Nenad prvi put u životu napravio selfie.

"Za nekog tko nikad nije okinuo selfie, dosta dobra fotka. Dubai nights…", dodala je u opis fotografije koja u ovom trenutku ima preko 11.500 lajkova.

Objavila je i Instagram Story na kojem je svog supruga usporedila s poznatim glumcem Georgeom Clooneyjem.

Podsjetimo, najnovijem intervjuu za "Una, due, tre", progovorila je o karijeri, majčinstvu i suprugu Nenadu.

"Bloom ima svoju vojsku fanova. Ja sam danas došla dolje i nitko me nije pitao kako sam nego - 'Bože kako je sladak, gdje je Bloom, a što sad radi?'. On stvarno kao da je kreirao vrstu fanova. Ima tu kosu, tako nam je dobro ispalo to dijete, zato nema potrebe da radimo drugo, ovo nam je ispalo dobro", nasmijala se Maja te dodala kako je najviše vremena s djetetom, bez obzira na obveze, provodi upravo ona.

"Bloom ima baku, tetu čuvalicu, uvijek nam netko pomogne, ali bez obzira na pomoć - ja sam najviše s njim. Kad pjevam, on je s tatom. Mediji su intenzivno pratili moju trudnoću, tako da kad sam rodila, imala sam osjećaj da sam rodila dijete naciji, a ne sebi. Ja vodim jedan jako otvoren život. Polu-reality. Svatko me može negdje vidjeti i moje dijete je gotovo uvijek sa mnom. Ne želim ga skrivati", rekla je.