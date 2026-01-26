Broje se mrtvi u novoj pomorskoj nesreći: Na trajektu koji je potonuo bilo je 350 ljudi
S broda MV Trisha Kerstin 3 spašeno je 316 ljudi, a najmanje 28 ljudi još se vodi kao nestalo
Najmanje 15 ljudi poginulo je nakon što je trajekt s više od 350 putnika i članova posade potonuo u vodama uz južnu obalu Filipina. S broda MV Trisha Kerstin 3 spašeno je 316 ljudi, a najmanje 28 ljudi još se vodi kao nestalo, piše BBC.
Brod, koji je bio i teretni i putnički trajekt, bio je na putu s južnog kopna zemlje, Mindanaa, prema otoku Jolo na jugozapadu zemlje kada je u ponedjeljak u 1.50 po lokalnom vremenu (17:50 GMT u nedjelju) izdao poziv u pomoć. Vlasti istražuju uzrok potonuća.
"Prema izjavama nekih preživjelih, more u tom području je u to vrijeme bilo uzburkano", rekla je glasnogovornica filipinske obalne straže Noemie Cayabyab u televizijskom intervjuu, prema izvješću AFP-a. Videozapis guvernera Basilana Mujiva Hatamana na Facebooku prikazuje preživjele umotane u deke dok se iskrcavaju iz spasilačkog broda.
Česte nesreće zbog neodržavanja
"Izazov je zapravo broj pacijenata koji dolaze. Trenutno nam nedostaje osoblja“, rekla je Ronalyn Perez, djelatnica hitne službe Basilana.
Filipini - arhipelag od 7100 otoka - ima dugu povijest pomorskih katastrofa u koje su uključeni međuotočni trajekti. Za prethodne nesreće trajekata na Filipinima krivac je bilo loše održavanje i preopterećenje.
Unatoč tome, mnogi Filipinci i dalje putuju trajektom zbog niskih troškova. U svibnju 2023. godine, 28 ljudi je poginulo nakon što se putnički trajekt zapalio. Poginulo je troje djece, među kojima je bila i šestomjesečna beba.
Godinu dana prije toga, najmanje sedam ljudi je poginulo nakon požara u brzom trajektu koji je prevozio 134 osobe.
