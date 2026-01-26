Objavila vodič za preživljavanje ruskog terora: 'Zašto nitko ne može zaustaviti Putina?'

Dopisnica POLITICO-a Veronika Melkozerova iz Ukrajine opisala je svakodnevni život u Kijevu, gradu koji se suočava s dugotrajnim nestancima struje, ekstremnim hladnoćama i neprekidnim ruskim napadima na energetsku infrastrukturu, tijekom najokrutnije zime od početka ruske invazije u veljači 2022. godine. "Ovo je najnoviji teror koji su Rusi nanijeli našem glavnom gradu - tijekom najokrutnije zime otkako je njihova sveopća invazija započela u veljači 2022.", piše Melkozerova.

Zbog višesatnih nestanaka električne energije, hladnjaci su postali beskorisni, pa se hrana čuva na balkonima, gdje su temperature stabilno oko minus 10 stupnjeva Celzija. Juhe, salate pa čak i rođendanske torte ostaju smrznute na otvorenom, dok mraz prodire u stanove, prekrivajući prozore i zidove ledom. U pojedinim trenucima temperature padaju i do minus 20 stupnjeva.

Najnoviji ruski napadi dronovima ozbiljno su oštetili električnu mrežu i sustave centralnog grijanja u glavnom gradu. Prema dostupnim podacima, grijanje je prekinuto u oko 5.600 stambenih zgrada u Kijevu. Zaleđeni kabeli i cijevi dodatno otežavaju popravke, dok stanovnici sate provode bez svjetla, grijanja i vode.

'Zašto nitko ne može zaustaviti Putina?'

Dopisnica opisuje kako joj se svakodnevica svodi na penjanje i spuštanje s 14. kata zgrade, noseći litre vode, ponajviše svojoj 80-godišnjoj baki. Baka ima plinski štednjak, što omogućuje zagrijavanje vode i korištenje termofora. No hladnoća je neumoljiva. “Zašto nitko ne može zaustaviti Putina?” pita uplakana starica, dok se žali da joj hladnoća prodire u svaku kost.

Ukrajinske vlasti proglasile su pokušaj Rusije da paralizira zemlju hladnoćom, nacionalnom izvanrednom situacijom. Milijuni Ukrajinaca suočavaju se s još težim uvjetima, mnogi su morali napustiti domove, dok drugi dane provode u trgovačkim centrima ili privremenim šatorima gdje mogu raditi, ugrijati se i napuniti elektroničke uređaje.

Unatoč svemu, patnje Kijeva sve se rjeđe probijaju u međunarodne medije. Pažnja Zapada, piše autorica, sve se više preusmjerava na druge globalne teme, poput mogućeg sukoba oko Grenlanda. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorava da se za svaku isporuku projektila protuzračne obrane mora boriti iznova, uz sve manju spremnost saveznika.

Napad na elektrane

Njegove riječi snažno odjekuju među građanima, koji osjećaju da se ratni zločini Rusije postupno normaliziraju. Sve više Ukrajinaca gubi vjeru da međunarodno pravo može obuzdati velike sile te zaključuju da ponovno vrijedi pravilo - jači određuje pravila.

Dopisnica opisuje kako Rusija sada koristi oružje namijenjeno potapanju ratnih brodova za napade na elektrane, stambene zgrade i državne institucije, s ciljem da slomi ukrajinski otpor, i fizički i psihički.

Unatoč mraku, hladnoći i neprospavanim noćima zbog raketnih napada, grad funkcionira. Kad se struja nakratko vrati, stanovnici žurno pune boce vodom, kuhaju, pune mobitele i prijenosna računala pa hranu ponovno iznose na balkone.

Snažan osjećaj solidarnosti

Ljudi i dalje idu na posao, plaćaju režije i poreze. Hitne medicinske usluge funkcioniraju, a čak se i treninzi, poput pilatesa, održavaju u mraku. U jednoj takvoj večeri autorica je svjedočila ženi koja je, u kaputu i kapi, prkosno uređivala nokte, dok je manikerka radila s baterijskom lampom na glavi.

Dostavljači i dalje raznose hranu, ali se penju samo do petog kata, pa oni koji žive više moraju silaziti po narudžbe. Trgovački centri služe kao utočišta s grijanjem i strujom, a buka generatora, često doniranih od ukrajinskih tvrtki i europskih saveznika, podsjeća na nekadašnje jedinstvo Europe.

Dok se vlasti međusobno optužuju zbog nepripremljenosti, među građanima vlada snažan osjećaj solidarnosti. Ulice su zaleđene, komunalne službe rade u nemogućim uvjetima, no ljudi se ne predaju.

"Nemoguće je ne voljeti ovu zemlju", zaključuje autorica, "dok izdržava neprestane, smrtonosne napade jedne supersile". Unatoč pokušajima da im se život učini nepodnošljivim, poruka iz Kijeva ostaje jasna – Ukrajinci će izdržati.

