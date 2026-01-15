FREEMAIL
KRAJ ERE /

Poznati rock bend povlači se sa scene: Nakon 13 godina i 500 koncerata najavljuju veliku pauzu

Poznati rock bend povlači se sa scene: Nakon 13 godina i 500 koncerata najavljuju veliku pauzu
Foto: Screenshot: Youtube: Mort Bend

Bend je nakon više od desetljeća odlučio napraviti pauzu i okrenuti se novim izazovima

15.1.2026.
16:05
Hot.hr
Screenshot: Youtube: Mort Bend
Rock bend M.O.R.T. objavio je emotivnu poruku kojom je dao do znanja da se, nakon dugogodišnjeg djelovanja, povlači iz aktivnog koncertnog i diskografskog života te okreće novim izazovima izvan pozornice.

M.O.R.T., hrvatski rock bend poznat po sirovom zvuku i energičnim nastupima, iza sebe ima više od 13 godina intenzivnog djelovanja. U tom razdoblju odsvirali su više od 500 koncerata diljem regije i objavili šest studijskih albuma, čime su stekli vjernu bazu obožavatelja.

U objavi kojom su iznenadili publiku, članovi benda poručili su da su odlučili „malo se odmaknuti od svega“ i krenuti u nove pustolovine daleko od svjetla reflektora. Naglasili su kako je odluka donesena nakon dugog razdoblja neprekidnog rada i brojnih nastupa.

Posebno su zahvalili svima koji su ih pratili i podržavali tijekom godina, istaknuvši da je publika bila važan dio njihova puta. U poruci su se obratili fanovima s toplinom i dozom humora, po kojoj su oduvijek bili prepoznatljivi.

Otvorena vrata za budućnost

Iako su najavili pauzu, nisu u potpunosti zatvorili vrata mogućem povratku. „Možda se još vidimo, a možda i ne vidimo“, poručili su, ostavljajući prostor za nagađanja o budućnosti benda.

Objavu su potpisali John, Zvrk, Kikos i Mile, članovi benda M.O.R.T., koji su se na kraju simbolično oprostili riječima: „Oprostite za rokenrol“, rečenicom koja sažima njihov dugogodišnji glazbeni put.

POGLEDAJTE VIDEO:Glamurozna peta dodjela nagrade Timeless Beauty: Među dobitnicama i RTL-ova novinarka

BendRock
Poznati rock bend povlači se sa scene: Nakon 13 godina i 500 koncerata najavljuju veliku pauzu