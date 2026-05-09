FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VEZA IZ PROŠLOSTI /

Luke Evans danas ljubi fatalnog Španjolca, ali romansa sa Srbinom i dalje intrigira

Luke Evans danas ljubi fatalnog Španjolca, ali romansa sa Srbinom i dalje intrigira
×
Foto: Elkin Cabarcas/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Luke Evans je došao sam na Met Galu što je započelo lavinu reakcija te pojačan interes u njegov sadašanj i privatan ljubavni život

9.5.2026.
9:21
Hot.hr
Elkin Cabarcas/MEGA/The Mega Agency/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Slavni glumac Luke Evans (47) zablistao je na Met Gali te je bio jedan od rijetkih muških zvijezda koje su bile najbolje obučene. Na crvenom tepihu došao je sam, pratnja mu nije bila dugogodišnji partner, Španjolac Fran Tomas (36). 

S voditeljem građevinskih projekata Franom, Luke je u vezi od 2022. godine, a o njemu ima samo riječi hvale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FRAN TOMAS (@frantomasr)

Prije fatalnog Španjolca, ljubio Srbina 

"On je divna osoba. Najbolji je dio mene. Doslovno me čini boljim čovjekom. A pritom mora trpjeti sve moje gluposti, ne mogu ni zamisliti kako mu je", ispričao je tada za američke medije. 

No prije nego li se zaljubio u Španjolca, ljubio je Srbina Miću Stevanovića. Par je svojedobno bio snimljen zajedno na plaži, a fotografije su se brzo proširile po svjetskim medijima.

Luke Evans danas ljubi fatalnog Španjolca, ali romansa sa Srbinom i dalje intrigira
Foto: BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Iako se puno pisalo o njihovoj vezi, romansa nije dugo potrajala, a nakon prekida, Stevanović se povukao iz javnosti. 

Posvetio mu romantičnu baladu

Činilo se da ni Luke nije dugo tugovao pa je ubrzo uplovio u vezu s Franom. Par je zajedno četiri godine, a 2022. Evans je objavio album 'A Song For You' gdje je posvetio romantičnu baladu 'Horizons Blue' svom partneru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FRAN TOMAS (@frantomasr)

Fran Tomas inače živi u Madridu, a kada Evans ne snima, par nastoji putovati i provoditi vrijeme zajedno. Posjetili su Tokio, Francusku i Tajland, uživali na plažama Miamija, skijali u Alpama i bili na safariju u Namibiji. 

POGLEDAJTE VIDEO: Više od 200 biciklista na prosvjednoj vožnji Zagrebom, Hleb: 'Grad nije ispunio obećanja'

Luke Evans
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike