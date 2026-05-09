Luke Evans danas ljubi fatalnog Španjolca, ali romansa sa Srbinom i dalje intrigira

Slavni glumac Luke Evans (47) zablistao je na Met Gali te je bio jedan od rijetkih muških zvijezda koje su bile najbolje obučene. Na crvenom tepihu došao je sam, pratnja mu nije bila dugogodišnji partner, Španjolac Fran Tomas (36).

S voditeljem građevinskih projekata Franom, Luke je u vezi od 2022. godine, a o njemu ima samo riječi hvale.

Prije fatalnog Španjolca, ljubio Srbina

"On je divna osoba. Najbolji je dio mene. Doslovno me čini boljim čovjekom. A pritom mora trpjeti sve moje gluposti, ne mogu ni zamisliti kako mu je", ispričao je tada za američke medije.

No prije nego li se zaljubio u Španjolca, ljubio je Srbina Miću Stevanovića. Par je svojedobno bio snimljen zajedno na plaži, a fotografije su se brzo proširile po svjetskim medijima.

Iako se puno pisalo o njihovoj vezi, romansa nije dugo potrajala, a nakon prekida, Stevanović se povukao iz javnosti.

Posvetio mu romantičnu baladu

Činilo se da ni Luke nije dugo tugovao pa je ubrzo uplovio u vezu s Franom. Par je zajedno četiri godine, a 2022. Evans je objavio album 'A Song For You' gdje je posvetio romantičnu baladu 'Horizons Blue' svom partneru.

Fran Tomas inače živi u Madridu, a kada Evans ne snima, par nastoji putovati i provoditi vrijeme zajedno. Posjetili su Tokio, Francusku i Tajland, uživali na plažama Miamija, skijali u Alpama i bili na safariju u Namibiji.

