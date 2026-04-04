Luka Nižetić Uskrs slavi daleko od Splita: Odabrao je destinaciju koja spaja nespojivo

Popularni hrvatski glazbenik Luka Nižetić, nakon dinamičnog početka godine u kojem se pojavio i u show programu Dore 2026, odlučio je "pobjeći" od svakodnevice i napuniti baterije u španjolskoj prijestolnici.

Svojim je pratiteljima na Instagramu pružio detaljan uvid u svoje putovanje kroz seriju fotografija i videa iz Madrida, čime je brzo prikupio velik broj pozitivnih reakcija obožavatelja koji su složni u mišljenju kako Nižetić ima sjajno oko za detalje i talent za fotografiranje.

Pjevač je u Madridu spojio dva naizgled nespojiva svijeta: globalni glazbeni spektakl i stoljetnu vjersku tradiciju.

Kratki, umjetnički montirani crno-bijeli video prikazuje euforičnu atmosferu s koncerta španjolske superzvijezde Rosalíje, koja je upravo u Madridu održala koncerte u sklopu svoje svjetske turneje "LUX TOUR 2026". Nižetićev opis "L U X" tako je jasno izravna posveta nezaboravnom glazbenom iskustvu.

Samo nekoliko trenutaka kasnije, u istoj objavi, pjevač je svoje pratitelje odveo na madridske ulice usred noći, gdje je zabilježio potpuno drugačiju atmosferu.

Video prikazuje svečanu procesiju Velikog tjedna (Semana Santa), koja se tradicionalno održava diljem Španjolske. Snimka prikazuje raskošnu platformu s kipom Isusa Krista okruženu stotinama upaljenih svijeća, dok u pozadini svira sakralna glazba.

Budući da je objava nastala na Veliku subotu, Nižetić je uspio uhvatiti duh duboke duhovnosti i tradicije koja prožima grad tijekom najvećeg kršćanskog blagdana.

POGLEDAJTE VIDEO: Lučko miruje, granice čekaju blagdanski kaos: Policija poslala posebno upozorenje vozačima