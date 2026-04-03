Ljubav koja traje 25 godina: Željko Krušlin Kruška za 70. rođendan dobio posebnu čestitku

Hrvatski kantautor i frontmen grupe Latino Željko Krušlin Kruška proslavio je okrugli 70. rođendan. Tim povodom njegova supruga, novinarka i radijska voditeljica Ivana Radaljac Krušlin (50), javno mu je uputila dirljivu poruku putem društvenih mreža.

Uz zajedničku fotografiju s njihovom kćeri Editom napisala je kratku, ali snažnu čestitku:

„Divno je biti tebi sve. Lavju, sretan ti 70-ti.“

Par je u braku više od 25 godina, a njihova ljubavna priča započela je nakon što je Kruška gostovao u Ivaninoj radijskoj emisiji. Jedno „Vidimo se“ i pitanje „Kad?“ ubrzo su prerasli u vezu koja traje i danas.

Kruška je više puta isticao koliko mu supruga znači, ne samo kao životna partnerica, nego i kao važna podrška u karijeri.

Supruga kao pokretač karijere

Glazbenik je u ranijim intervjuima otvoreno govorio o tome kako ga je upravo Ivana poticala u trenucima kada mu nije išlo.

Osim emocionalne podrške, Ivana ga je potaknula i na nove umjetničke iskorake, poput objavljivanja zbirke poezije „Divno je biti nekome nešto“, koju je dodatno obogatio vlastitim ilustracijama, piše 24sata.

Uspješne karijere i obiteljski život

Dok je Kruška s grupom Latino stvarao brojne hitove poput „Gdje je ljubav, tu si ti“ i „Divno je biti nekome nešto“, Ivana je gradila uspješnu karijeru u medijima. Kao dugogodišnja novinarka i voditeljica na Radio Sljemenu, stekla je prepoznatljivost i brojne nagrade.

Zajedno imaju kćer Editu, koja se pojavila u očevom spotu za pjesmu „Čuvaj me“. Kruška iz prijašnjeg braka ima sina Filipa, uspješnog košarkaša, te kćer Ivanu iz ranije veze.

POGLEDAJTE VIDEO:Legendarni Želva pred spektakl u njegovom gradu: 'Stižu i ultrasi Olimpije u pomoć'