Veliki povratak kultnog benda! Linkin Park prvi put nakon smrti Chestera Benningtona izdaje novi album

Legendarni Linkin Park najavljuje povratak s novim albumom pod nazivom "From Zero", koji će izaći 15. studenog, a sadržavat će 11 pjesama. Ovo će biti njihov prvi studijski album nakon "One More Light" iz 2017. godine, koji je objavljen samo dva mjeseca prije tragične smrti frontmena Chestera Benningtona.

Uz vijest o albumu, objavljen je i prvi singl "The Emptiness Machine", koji daje naslutiti novi zvuk benda. Preostali članovi benda u priopćenju su istaknuli kako su se posljednjih godina ponovno počeli okupljati kako bi vratili kreativnu energiju i osjećaj zajedništva koji ih je pratio u njihovim ranim danima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zanimljivo je da se na samom početku uopće nisu zvai Linkin Park, nego Xero, dok im se nije pridružio Chester Bennington, nakon čega su preuzeli ime koje je postalo jednim od najvećih alternativne rock scene.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Naslov albuma 'From Zero' odnosi se na skroman početak, kao i na putovanje na kojem se trenutno nalazimo. Zvučno i emocionalno govori o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti - prihvaća naš prepoznatljiv zvuk, ali je nov i pun života", izjavio je Mike Shinoda, jedan od osnivača benda.

Dodao je kako je album nastao iz duboke zahvalnosti prema svim članovima benda, prijateljima, obitelji i, naravno, fanovima koji su im pružali podršku. „Ponosni smo na to što je Linkin Park postao kroz sve ove godine i uzbuđeni zbog svega što nas čeka u budućnosti“, zaključio je Shinoda.

POGLEDAJTE VIDEO: Zavađena braća, muzički Kajin i Abel, pomirili su se nakon 15 godina: Kultni bend vraća se na stage

Tekst se nastavlja ispod oglasa