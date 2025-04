Eminem postao djed: Unuk srednje ime dobio upravo u čast slavnome reperu

Hailie Jade Scott, kći legendarnog repera Eminema, postala je majka, a sretnu vijest podijelila je sa svojih gotovo četiri milijuna pratitelja na Instagramu, gdje je objavila fotografije svog novorođenog sina Elliota Marshalla McClintocka, rođenog 14. ožujka 2025. godine.

Na jednoj od dirljivih fotografija mali Elliot nosi plavu kapuljaču i mirno spava, dok se ponosna mama ne može sakriti iza objektiva. U objavi je Hailie otkrila da je rodila tri tjedna prije predviđenog termina, no sve je prošlo u najboljem redu.

Posebnu pažnju privuklo je srednje ime djeteta, Marshall, kojim je Hailie odala počast svom ocu, čije je pravo ime Marshall Mathers. Obožavatelji su brzo primijetili da inicijali dječačića, E.M.M., neodoljivo podsjećaju na Eminemov umjetnički pseudonim.

Zanimljivo je da je sam Eminem, pravim imenom Marshall Bruce Mathers III, vijest o skorom dolasku unuka najavio još u listopadu prošle godine i to u svom glazbenom spotu za pjesmu "Temporary", koji se sastoji od emotivnih kućnih snimki njega i Hailie iz njezinog djetinjstva.

Hailie i njezin dugogodišnji partner Evan McClintock upoznali su se još 2016. godine na sveučilištu, a zaručili su se u veljači 2023. Njihovo vjenčanje održano je prošle godine, u krugu obitelji i najbližih prijatelja.

Evan je u jednom intervjuu priznao kako je zatražio Eminemov blagoslov na Hailien rođendan u prosincu 2022. godine.

"Vidio sam ga da silazi niz stepenice i pomislio: 'Sad to moram učiniti ili to uopće neću napraviti danas, a onda ću morati pronaći neko drugo vrijeme za to'", ispričao je McClintock sa smiješkom.

