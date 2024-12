Umrla Debbie Nelson, majka slavnog repera Eminema

Debbie Nelson, majka jednog od najpoznatijih svjetskih repera Eminema (52), preminula je u 70. godini života, prenosi TMZ. Navodi se da je bolovala od raka pluća, a svoju je dijagnozu saznala u rujnu. Nalazi su bili loši, zbog čega su joj liječnici rekli da neće dugo živjeti.

Reperov odnos s majkom bio je poznat po velikim nesuglasicama. U početku svoje karijere, javno ju je optuživao za zlostavljanje i zanemarivanje, a te je tvrdnje iznio u pjesmi "Cleanin' Out My Closet".

Majka ga je još 1999. tužila zbog klevete, što je dodatno pogoršalo njihov odnos, a 2007. godine napisala je memoare pod nazivom "My Son Marshall, My Son Eminem". No, s vremenom su pokušali popraviti odnos. Pjesma "Headlights" iz 2013. godine označila je prekretnicu, jer je reper izrazio žaljenje zbog svojih oštrih riječi i ispričao se majci zbog napetosti u njihovom odnosu.

