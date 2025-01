Očajna Bahra o borbi za krov nad glavom: 'Živjet ću u šumi, pod drvećem'

Bahra Zahirović, bivša kandidatkinja RTL-ova popularnog showa "Ljubav je na selu", trenutačno živi u stanu koji će, nažalost, morati uskoro napustiti jer je vlasnik odlučio prodati nekretninu. Zbog teške financijske situacije, Bahra je zabrinuta i boji se da bi mogla završiti na ulici. U razgovoru za Net.hr otkrila nam je kako se nosi s teškom financijskom situacijom, planira li pronaći novi posao te koji je njezin plan za budućnost.

Kako ste se osjećali kada ste saznali da ćete se morati iseliti do travnja? Bojite li se budućnosti?

Ja sam to svjesno i odgovorno shvatila. Poštujem svačija vlasnička prava i odluke. I opet sam zahvalna što sam imala priliku živjeti ovdje toliko vremena. Tri i pol godine sam kao pazikuća održavala i plaćala režije. Veliki problem je vezan uz to što sam bila do osmog mjeseca u blokadi ovrhe, naravno, ne svojom krivicom. Kad sam izašla iz ovrhe, nakon tri mjeseca kada su mi sjele tri plaće, imala sam pravo na ponudu nekog modela kredita u banci. I dok sam se raspitala, neke banke traže još šest mjeseci stabilnosti, ali kad sam saznala da zbog svoje male plaće od 650 eura nemam šanse za ozbiljan kredit, bila sam zgrožena. Cijene najma su otišle u nebo, a to me jako razočaralo. Nisam jedina u takvoj situaciji, ima mnogo ljudi koji su razočarani zbog visokih cijena najma. Pokušala sam istražiti sve mogućnosti, ali na kraju sam od banke saznala da mogu dobiti jedino osam tisuća eura, što mi ne omogućuje ništa značajno. Da kupim ruševinu na selu, to nema ni smisla jer sam vezana za radni odnos u gradu, a i danas je teško pronaći novi posao. Čak i da mi netko ponudi veći iznos novca, potrebno je proći određeni period i dobiti odobrenje za kredit. S obzirom na moje godine, ne mogu dobiti veći kredit jer ga ne mogu otplatiti do 65. godine.

Kakav je stan u kojem trenutačno živite? Jeste li zadovoljni s uvjetima života? Koliko kvadrata ima?

Moram reći da sam zadovoljna u ovoj kući, i s kvadraturom i sa svime. Nemam nikakvih prigovora jer sam svjesna da treba poštovati kad ti netko omogući nešto, pa bilo to i besplatno, ako plaćaš režije i održavaš kuću.

Rekli ste da vam je plaća 650 eura. Kako uspijevate preživjeti s tim iznosom? Odričete li se puno stvari?

Iskreno, s tim iznosom minimalne plaće ne bih mogla preživjeti. Nekad mi se dogodi da odradim neki fuš, ali inače, nitko mi ne pomaže. Što se tiče djece, ne želim ih opterećivati, jer oni imaju svoje živote i obitelji, i moraju se brinuti za svoje. Nisam osoba koja bi željela da me djeca skrbe, to jednostavno nije nešto što bih tražila. Nažalost, razočarana sam situacijom u našoj zemlji. Preskupo je živjeti i nisam jedina u tome. Podržavam sve ljude koji plaćaju najam i znam da nije nikome lako. Preporučila bih svakome da pokuša riješiti svoj stambeni problem što bolje može. Tako se i ja obraćam građanima jer jednostavno nemam drugu opciju. Ne znam što ću, moram razmisliti o mogućnosti da živim u šumi, pod drvećem.

Cijene najma nekretnina su u posljednje vrijeme visoke. Koji su vaši daljnji planovi? Kako planirate riješiti stambeno pitanje u narednim mjesecima?

Pokušala sam pronaći povoljniji najam ili pazikuću, ali mnogi ljudi smatraju da nitko ne uvažava takve ponude. Većinom iznajmljuju ili prodaju, ovisno o svojim okolnostima. Shvaćam odluku svojih vlasnika koji su odlučili prodati kuću i zahvalna sam im što su mi dali priliku da stanem ovdje tri i pol godine. No, moram se boriti dalje, ali ne mogu plaćati najam zbog male plaće.

Čime se bavite? Kako vam je na poslu? Razmišljate li možda o novom radnom mjestu?

Završila sam školu za modnog kreatora, ali tekstilna industrija propada. Tako sam odlučila postati spremačica i raditi u održavanju poslovnih ureda. Radila sam u hotelima i na sezonskim poslovima. Trenutačno se bavim održavanjem poslovnih ureda. Razmišljam o promjeni posla jer minimalna plaća nije dovoljna. Moj najveći problem sad je riješiti stambeno pitanje. Ako to riješim, voljela bih se zaposliti u butiku ili čak u kozmetičkom salonu, kako bih napredovala i radila na boljoj razini. No, sada je stambeni problem prioritet, a kad ga riješim, svakako ću potražiti bolji posao.

