Nakon što je priznala da koristi koktel lijekova, Oprah se u javnosti pojavila mršavija no ikad

Oprah Winfrey (71) podijelila je nove informacije o svom gubitku težine, uključujući vrstu lijeka koji je koristila. Nedavno je na " The Oprah Podcast" izjavila je da je uzimala GLP-1 agoniste, specifičnu vrstu lijekova za mršavljenje, poput Ozempica i Trulicityja, no nije spomenula konkretan lijek. Voditeljica je u zadnjih nekoliko mjeseci smršavila preko 20 kilograma zahvaljujući lijekovima.

"Jedna od stvari koje sam shvatila kad sam prvi put uzela GLP-1 je da sam sve ove godine mislila da mršavi ljudi samo imaju više snage volje, da jedu bolju hranu, da su je mogli duže držati, da nikada nisu jeli čips, a onda sam shvatila kad sam prvi put uzeo GLP-1 da, 'Oh, oni čak i ne razmišljaju o tome. Oni jedu samo kad su gladni, i oni su prestaju kad su puni", izjavila je Winfrey. Dodala je da je njezina promjena postala očita kada je u prosincu 2023. godine prošetala crvenim tepihom na premijeri filma “The Color Purple”, a tada je za časopis People potvrdila da koristi lijekove za mršavljenje.

U početku je rekla da smatra kako uzimanje lijeka može biti "lakše rješenje problema", no kasnije je promijenila mišljenje te smatra da joj ti lijekovi pomažu u održavanju zdravlja i da se više ne mora sramiti svoje odluke. Oprah je naglasila kako je prepoznavanje da je pretilost bolest koja se ne može kontrolirati samo voljom, za nju bio veliki "aha" trenutak. Njezin režim mršavljenja uključivao je i zdravu prehranu i vježbanje. Oprah je otkrila da zadnji obrok jede u 16 sati, pije puno vode i svakodnevno hoda 3 do 5 kilometara, a vikendom i do 10 kilometara. Iako koristi lijekove za mršavljenje, naglašava da je važno ostati aktivan i održavati disciplinu u prehrani. Danas se osjeća "jačom, spremnijom i življom" nego što se osjećala godinama.

Voditeljica je rekla kako se najviše počela brinuti oko svoga zdravlja kako joj se približavao 70.-i rođendan. Oprah je dijagnosticiran preddijabetes i kaže kako se u tom trenutku nije bojala smrti već da živi sa "svjesnim priznanjem da je to moguće u bilo kojem trenutku”.

