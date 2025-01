Voda za tri eura: Hrvatska pjevačica rekla da su i u Dubaiju manje cijene

Popularna pjevačica Jelena Žnidarić, poznatija kao Zsa Zsa, na svom Instagram profilu podijelila je frustraciju zbog visokih cijena u Hrvatskoj. Posebno ju je šokirala cijena pola litre vode, koju je u jednom dućanu platila tri eura, što iznosi 22,60 kuna.

"Danas sam platila pola litre vode 3 eura. 22.60 kn!!! Strašno. (Nisam imala izbora, morala sam kupiti vodu. Ali strašno). Razumijem da trgovac ima slobodu kreirati svoju tržišnu cijenu, ali, buraz moj, mislim da je u Dubaiju voda jeftinija. Voda! Ne nekakva ekskluzivna namirnica. Voda", napisala je Zsa Zsa u jednom od svojih storyja.

Foto: Instagram

Pjevačica se zatim obratila svojim pratiteljima i pozvala na konkretne akcije protiv inflacije i visokih cijena.

Foto: Instagram

"Do kad ćemo samo pričat na Instagramu? Jel postoji neki način da se to zaustavi? Ako da, ja dolazim gdje god se doći treba da budemo glasni zajedno", poručila je Zsa Zsa te je dodala kako je zabrinuta za standard građana s prosječnim ili nižim primanjima.

"Kako žive ljudi koji imaju normalne plaće? Penzioneri kojima nema tko 'podebljati' penziju… Hrvatska divna, brzo ćeš rastjerati buduće generacije van…"

Za kraj, obratila se i onima koji bi mogli kritizirati njen potez kupovine vode po tako visokoj cijeni.

Foto: Instagram

"Za sve one pametne koji će sad pričati 'nisi morala kupiti vodu' - morala sam, dedi. Točka. Neću reći gdje je to bilo jer ne želim drame tim ljudima, razumijem da je to biznis. Ali… voda…", zaključila je.

Ovo nije prvi put da poznate osobe progovaraju o problemima koji pogađaju "običnog" građanina, a pitanje ostaje: hoće li se nešto promijeniti?

